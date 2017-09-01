В Коми намерены вернуть модель трудового воспитания

Накануне нового учебного года педагоги республики обсудили проблемы образования на селе

Проблемы сельских школ стали темой республиканского совещания «О роли сельской школы в развитии региона», прошедшего 28 августа в средней школе села Сторожевск Корткеросского района.

Новый образ малокомплектных школ

Открывая совещание, глава Коми Сергей Гапликов отметил, что в таком аспекте тема рассматривается впервые, хотя проблема на самом деле очень актуальна: в республике множество поселений, удаленных от райцентров и большую часть года отрезанных от большой земли бездорожьем. Сельские школы составляют 42 процента от общего числа школ региона. Это немалая цифра. 21 тысяча учеников пойдет в этом году в сельские школы, а это будущее республики.

Сегодня властям Коми удается сохранять 106 малокомплектных школ, однако стоит это немалых усилий и бюджетных средств. По словам Сергея Гапликова, в Минфине России считают, что Коми – достаточно ресурсный регион, способный самостоятельно справляться с такими проблемами. Вот только из Москвы сложно представить, с какими проблемами приходится нам здесь сталкиваться. Ведь многие школы были построены в начале прошлого века и имеют очень большой износ и огромное количество предписаний.

Как отметила зампред правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова, понимая, что детям надо где-то учиться, власти республики ежегодно подписывают документы о готовности таких школ к учебному году. Только этим летом из бюджета было направлено 83 миллиона на исполнение предписаний по пожарной безопасности в школах и 433 миллиона рублей – на исполнение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Это огромные деньги, но в то же время это все полумеры, потому что приходится латать ветхие здания. Некоторые школы до сих пор имеют удобства во дворе.

Республика ежегодно сдает в строй новые школы. В обозримом будущем планируется возвести 31 школу в 13 районах Коми. Но две-три школы в год – это недостаточно. В то же время, по словам Сергея Гапликова, разрушить легко, а созидать трудно. Школа на селе – это как церковь в старину: есть школа – живет село, нет школы – жизнь в селе гаснет. Сегодня школа – это не просто место, где обучают детей, это социокультурный центр. К тому же не все малокомплектные школы можно перевести в базовые, ведь немало таких деревень, которые намного удалены от райцентра. А сельские дети независимо от места проживания и удаленности школы имеют право на равные с городскими детьми условия обучения.

Поэтому власти республики вышли на федеральный уровень с инициативой создания малокомплектных школ-трансформеров. Председатель правительства России Дмитрий Медведев проникся проблемой и поручил разработать проект таких малокомплектных школ. Они задуманы многофункциональными, поэтому в них могут размещаться ФАПы, а во внеурочное время школьные залы можно использовать под дома культуры. Если на уровне страны будут созданы такие типовые проекты, это заметно удешевит их возведение, убежден глава республики.

Чем привлечь молодых учителей

При всех имеющихся проблемах сельские школы в Коми укомплектованы и технически оснащены ничуть не хуже городских, а некоторые, недавно построенные, – даже лучше. В текущем году в школы было поставлено 1300 комплектов различного оборудования, в том числе и спортивного. И результаты обучения сельских детей ничуть не хуже, чем городских. 128 школ подготовили к ЕГЭ высокобалльников, получивших от 80 до 100 баллов на экзаменах.

В то же время остается проблема старения педагогических кадров, а показатели аттестации учителей оставляют желать лучшего. Поэтому, по словам Сергея Гапликова, работа над повышением качества образования должна быть в приоритете.

– В этом году создано 20 методических объединений на местах и одно республиканское, где педагоги будут делиться своим опытом. Мы стараемся решать вопросы и зарплаты, и предоставления жилья молодым специалистам. Будет все, но не сразу, – заверил учителей глава. – Если бы у нас какая-то одна проблема была, мы бы ее быстро решили. А когда сразу столько, требуется время.

Сегодня в сельских школах республики трудятся 3149 учителей, это 37 процентов от общего числа всех школьных педагогов. И хотя существует проблема предоставления жилья молодым специалистам, там, где хотят, находят и возможности. Сторожевская школа – наглядный тому пример. Директор школы народный учитель России Ангелина Захаренко делает все, чтобы привлечь в школу молодых учителей, которым предоставляется и жилье. В Сторожевской школе развивается кадетское движение, хранят и продолжают традиции трудового воспитания. Министр образования призвала присутствующих учителей ознакомиться с опытом работы педагогического коллектива Сторожевской школы.

Член Совета Федерации от Коми Валерий Марков высказал удовлетворение тем, что новый министр образования страны Ольга Васильева понимает, что сельская школа требует особого внимания. На федеральном уровне уже задумываются о создании программы развития сельских школ, которая поможет решить множество проблем, готовятся парламентские слушания по вопросам сельской школы. Валерий Марков предложил подготовить свой региональный проект такой программы и представить его в Минобрнауки России, чтобы ускорить процесс создания федеральной программы и соответственно приблизить реализацию.

– Надо начать делать наброски этой программы, и нам самим это поможет в системе увидеть проблемы сельской школы, – сказал сенатор.

Кроме того, Валерий Марков предложил по примеру Карелии учредить День малокомплектных школ. Глава республики отметил, что это было бы неплохой практикой – перед началом учебного года в этот день обсуждать проблемы малокомплектных школ. Присутствующие учителя поддержали идеи аплодисментами.

Пора вернуть уроки труда

Особое внимание участники совещания уделили трудовому воспитанию. Как отметила Наталья Михальченкова, бывая в школах, она отмечает, что практически нигде не сохранилось технического творчества, столярные мастерские закрыты, а ведь они оснащены неплохим оборудованием. В то же время нет никаких препятствий для создания агроклассов в сельских школах.

Для учителей республики поднятая тема настолько наболевшая, что идею создания агроклассов они встретили аплодисментами. Что греха таить, долгое время учителя не могли даже отправить ребенка намочить тряпку, чтобы вымыть классную доску, во избежание того, чтобы их не обвинили в эксплуатации детского труда. Не говоря о том, что нынешние дети и не знают, что такое дежурство и уборка класса. Давно уже не работают школьники и на приусадебных участках.

Сергей Гапликов отметил, что программа трудового воспитания была незаслуженно забыта и восстановить ее – общая и первостепенная задача. Он вспомнил свое деревенское детство, отметив, что очень благодарен отцу, который «гонял его как сидорову козу», зато теперь он все умеет делать своими руками и не стыдится этого. Навыки обращения с мужским инструментом ему привили и на школьных уроках труда.

– Воспитание ребенка на селе должно быть неразрывно связано с трудом, – высказал свое мнение Сергей Гапликов. – Нужно пробуждать в детях интерес к технике, к работе с землей через кружковую работу, через уроки труда, отслеживая, что наиболее интересно молодежи, что наиболее перспективно.

Судя по тому, как об этом говорили учителя, необходимость возвращения прежней модели трудового воспитания, которая была отменена несколько лет назад, – просто жизненно необходимый шаг. Об этом неоднократно на всех совещаниях ранее высказывалась и Ангелина Захаренко, которая всегда горько недоумевала, как можно воспитывать ребенка на селе, ограждая его от труда. Об этом же говорила на этот раз и директор Сыктывкарского детского дома №1 Людмила Берестенькова.

– Меня возмущает позиция органов опеки по отношению к опекунским семьям, – заявила она. – Они не стесняются ребенка, находящегося под опекой, спрашивать: «А родители тебя не заставляют работать на огороде?» Да как можно воспитывать ребенка без труда? Ребенка, не привыкшего трудиться, очень быстро забирает улица.

Людмила Берестенькова, многие годы проработавшая бок о бок с Александром Католиковым, вспоминала о том, как наш прославленный земляк организовывал трудовое воспитание. И хотя детдомовцам приходилось много работать на полях, осваивать сельскохозяйственную технику, трудиться в теплицах и на строительстве, все воспитанники Сан Саныча благодарны ему до сих пор за то, что именно он дал им путевку в жизнь. По словам Людмилы Берестеньковой, необходимо обобщить лучшие практики наших школ и детских домов и написать свою, республиканскую программу трудового воспитания.

По словам Натальи Михальченковой, огромный опыт трудового воспитания накоплен в детском доме имени Александра Католикова, его надо возрождать и распространять.

– Модель трудового воспитания необходимо вернуть. И детский дом имени Католикова будет выступать ресурсно-методическим центром. Там уже есть накопленные материалы, проверенные наработки, которые мы систематизируем и сможем тиражировать на другие образовательные организации региона. А методистами в этом случае выступят педагоги, которые не прекращали эту практику и постоянно обогащали свой опыт, – подытожила министр.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА