Пошел на четвертый срок

Саркис Манасарянц снова избран президентом Торгово-промышленной палаты Коми. Четвертый съезд ТПП региона, где был назначен состав руководства палаты и озвучена программа ее деятельности на ближайшие пять лет, прошел 31 августа.

Руководит палатой Саркис Манасарянц уже 15 лет, и новое продление его президентских полномочий ни у кого из присутствующих членов ТПП возражений не вызвало, как и у приехавшей на съезд Елены Дыбовой, вице-президента ТПП России. Кроме того, было принято решение о присоединении палаты к антикоррупционной конвенции, причем это не должно быть символическим актом: с традиционными походами бизнесменов к чиновникам с разного рода подношениями пора кончать. При этом Саркис Манасарянц заявил, что в таком положении дел немалая вина лежит на самих предпринимателях, разбаловавших чиновников, которые 30 лет назад, когда он начинал работать в бизнесе, были «невинными овечками».

Депутат Госдумы Ольга Савастьянова, выступая на съезде, заявила, что парламентарии всегда готовы защищать малый и средний бизнес, с проблемами которого лично она знакома очень хорошо. Елена Дыбова, в свою очередь, подчеркнула важность вывода бизнеса из тени, один из способов этого добиться – градация стоимости патентов на разные виды деятельности и сокращение числа различных бумаг, которые приходится регулярно оформлять предпринимателям.

Подробнее о задачах, которые поставили перед собой члены ТПП на ближайшие годы, проблемах и перспективах бизнеса в Коми, о которых они заявили, читайте в одном из ближайших номеров «Республики».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА