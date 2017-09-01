Лаборатория FU-Lab ищет новые голоса

Лаборатория FU-Lab приглашает всех желающих озвучить коми тексты. Идея озвучки на государственном языке республики стала активно обсуждаться еще два года назад, когда появилось сразу два ресурса с возможностью размещать аудиозаписи с текстами коми художественной литературы. Одновременно эта необходимость стала актуальной в связи с увеличившимся интересом к изучению коми языка со стороны русскоязычных жителей Республики Коми.

Известно, что при знакомстве с новым языком он лучше всего усваивается, если одновременно используются аудирование, чтение, устная речь и письмо.

– Сегодня какие-то тексты уже есть в интернете, но большую часть из них можно только прочитать без аудио, а другую – прослушать без текста. Мы хотим, чтобы эти две формы дополняли друг друга на едином ресурсе. Работа по созданию электронных текстов и их озвучке очень интересна и полезна для общества. Хотелось бы, чтобы в ней участвовало как можно больше людей. Нас вдохновляет пример Марий Эл, где активно проводится работа по созданию аудиокниг. Мы считаем, что комиязычный сегмент интернета должен быть открытым. Открывая миру коми язык, мы даем ему шанс на сохранение и развитие в условиях быстро меняющейся цифровой эпохи. Нужно сделать так, чтобы каждый мог читать и слушать коми произведения в интернете, а также свободно пользоваться ими по своему усмотрению, – отметил сотрудник лаборатории Ӧньӧ Лав (Вячеслав Степанов).

По мнению Öньö Лава, любой человек, владеющий литературным произношением и хорошим голосом, может внести свой вклад в это дело. Всех, кого заинтересовала такая работа, просим обращаться komi@fu-lab.ru. Министерство национальной политики Республики Коми намерено поддержать участников проекта.

Лаборатория проводит большую работу по электронной поддержке коми языка. В планах – озвучить все учебники коми языка для взрослых и отдельно для русскоговорящих школьников. Специалисты лаборатории планируют разместить в свободном доступе на сайте komikyv.ru аудиозаписи параллельно с текстами. Художественную литературу (аудио и тексты) можно будет найти на сайте «Коми гижӧд» (komikyv.org). Заметим, что с озвученными произведениями на коми языке можно ознакомиться также на портале «Ловья Кыв» (живоекомислово.рф), поддерживаемом редакцией журнала «Арт».

Инесса ОРЕЛ