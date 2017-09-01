Думцы от Коми отстаивают интересы региона

Единороссы Коми намерены бороться за федеральное финансирование проектов в 2018 году. Эту тему обсудил с региональными координаторами и руководством регионального отделения «Единой России» депутат Госдумы от Коми Иван Медведев.

Выпадение Республики Коми из федерального финансирования на 2018 год по некоторым проектам, как отметил Иван Медведев, возможно из-за того, что, по предварительным расчетам Минфина России, коэффициент бюджетной обеспеченности региона составил на сегодня 1,013. А при распределении федеральных средств на некоторые проекты регионы, где этот показатель превышает единицу, финансовой помощи лишаются. В итоговых расчетах Минфина РФ коэффициент выше единицы может и не подтвердиться. И, по мнению собравшихся, это не окончательный критерий, чтобы относить Коми к богатым само-обеспеченным регионам.

По словам Ивана Медведева, такое распределение средств трудно назвать справедливым, ведь Республика Коми может не получить в 2018 году субсидии из федерального бюджета по проектам «Местный дом культуры», «Детский спорт», «Парки малых городов». Секретарь Коми регионального отделения «Единой России» Василий Смалий заявил, что республика будет бороться за участие в проектах в 2018 году. Первыми шагами станут подключение представителей Коми в Федеральном Собрании к решению проблемы и отправка обращения к федеральному руководству «Единой России» о необходимости продолжения реализации проектов в регионе.

Немаловажным при отборе на участие в проектах 2018 года является качество работы по ним в нынешнем году.

– Все федеральные проекты, запущенные в 2017 году, продолжат работу в 2018 году. Все они включены в трехлетний бюджет. Подтверждение мы получили, – сообщил Иван Медведев. – Единственное, что по нескольким проектам финансирование нужно увеличивать. Например, по школам 25 миллиардов рублей для всей России явно недостаточно. Чтобы уйти от двух и трех смен, мы должны создать еще шесть миллионов школьных мест. Фракция «Единой России» в Госдуме будет ставить перед правительством вопрос об увеличении финансирования.

Лина ПЕРОВА