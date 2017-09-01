В добрый путь за знаниями

Первого сентября Россия отметила День знаний. В Коми новый учебный год начался для 100 тысяч школьников и 40 тысяч студентов вузов и ссузов. Одним из самых запоминающихся в жизни этот день станет для 11200 первоклашек республики. На свою первую школьную линейку они пришли с яркими букетами в сопровождении волнующихся родителей, бабушек и дедушек. С началом нового учебного года жителей республики поздравил глава Коми Сергей Гапликов.

«Уважаемые учителя, родители и преподаватели! Дорогие школьники и студенты! Поздравляю с началом нового учебного года – с Днем знаний! 1 сентября – особенный день для школьников и студентов, педагогов и родителей. Уверен, с особым нетерпением его ждут первоклассники, в этом году у нас их 11200 человек. Все образовательные организации республики готовы принять учащихся, завершены ремонты, приобретены учебники, школы, где осуществляется подвоз детей, обеспечены автобусами.

Готовясь к новому учебному году, мы прежде всего ставили для себя задачу обеспечить каждому ребенку возможность получения самого современного и качественного образования, независимо от того, где он учится – в сельской, малокомплектной или городской школе, чтобы все наши дети были конкурентоспособны, имели возможность для развития и самореализации. Именно в образовательных учреждениях – школах, а затем в ссузах и вузах – формируется будущее республики и страны.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для школьников и студентов. Я желаю всем успехов в новом учебном году, педагогам – интересных творческих находок, талантливых и благодарных учеников, родителям – мудрости и терпения, а школьникам и студентам – новых открытий и ярких достижений в учебе, творчестве и спорте!» – публикует слова поздравления руководителя региона официальный портал.

По традиции руководители республики, депутаты и общественники в этот день участвуют в торжественных линейках школ и вузов. Сергей Гапликов пришел поздравить учеников сыктывкарской школы №12 имени Олега Кошевого. В новом учебном году в эту школу пришли 180 первоклассников.

– Дорогие малыши, учитесь вниманию, это вам понадобится. Поэтому – тишина в классе, – обратился глава Коми к детям и познакомил их с самым первым в их жизни школьным дневником.

Напомним, дневники для учащихся начальных классов республики подготовило Коми отделение партии «Единая Россия». Как подчеркнул Сергей Гапликов, дневник снабжен полезной информацией о Республике Коми, в нем масса интересных сюжетов, которые первоклассники будут постигать с помощью своих родителей.

Также на торжественной линейке глава Коми от имени полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова вручил благодарственное письмо и ценный подарок – часы восьмикласснику Александру Мотину, который стал победителем муниципального, республиканского и всероссийского этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России». Благодарственное письмо и букет были вручены и педагогу одаренного школьника Людмиле Рыбиной.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева в своем поздравлении, опубликованном на сайте республиканского парламента, пожелала школьникам отличных отметок в дневниках, а в сердцах только добрых чувств и качеств. Первого сентября спикер приехала в село Пыелдино Сысольского района, где провела для школьников парламентский урок. Такие уроки проведут в течение следующей недели и другие парламентарии Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА