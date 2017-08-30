Спортивные объекты готовятся к новому сезону

О подготовке республиканских спортивных школ к новому спортивному сезону главе Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Напомним, в рамках соответствующего поручения главы и во исполнение распоряжения правительства Республики Коми комиссия регионального минспорта проверила готовность подведомственных государственных учреждений к спортивному сезону 2017-2018 годов.

При проверках комиссия ознакомилась с порядком прохождения медицинских осмотров работниками учреждений, изучила состояние пожарной безопасности объектов, инженерных коммуникаций, спортивных площадок, проверила, как обеспечивается антитеррористическая безопасность, включая наличие кнопок тревоги, охраны, подъездных путей, ограждения объектов.

– В результате проверок выявлены и устранены незначительные нарушения, касающиеся прохождения медицинских осмотров воспитанниками спортшкол, и внесены изменения в сводные планы комплектования спортсменов, – сообщил Николай Бережной.

На сегодня завершена приемка спортивных школ по плаванию «Орбита», по футболу, по конному спорту, олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва №№ 1, 2, 4, спортшколы олимпийского резерва «Юность», Центра спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры, Центра спортивной подготовки сборных команд.

В городах и районах республики о подготовке к новому сезону отчитались 40 учреждений спортивной направленности.

Лина ПЕРОВА