Дворы закончили, на очереди – парки

К реконструкции парков в Сыктывкаре приступят с 1 сентября. Об этом заявил мэр столицы Валерий Козлов на прошедшем 30 августа брифинге.

Мэру был задан вопрос, почему, несмотря на обозначенные ранее планы, в Мичуринском парке до сих пор не начаты работы по реконструкции, хотя лето уже на исходе. Он ответил, что федеральная программа по благоустройству городских территорий предполагает ремонт дворов и реконструкцию мест массового отдыха горожан.

Подрядчик на все эти работы – один, так как в городе не так много предприятий, имеющих необходимую технику для асфальтирования, да никто больше и не заявился на конкурс. Поскольку по состоянию дворовых территорий в мэрию всегда поступает больше всего жалоб, было принято решение выполнить сначала ремонт дворов и потом приступить к паркам. Сейчас работы по наведению порядка во дворах заканчиваются.

– К местам массового отдыха у нас относится не только Мичуринский парк, но и Кировский и Покровский бульвар. Везде будем наводить порядок. На реконструкцию парков – более сложная техническая и конкурсная документация, чем на дворы, но сегодня все торги и процедуры уже пройдены. С 1 сентября подрядчик выйдет в Мичуринский парк. Мы все успеем, потому что срок окончания федеральной программы – конец 2017 года. Конечно, с учетом наших климатических особенностей работы мы планируем закончить в сентябре-октябре.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА