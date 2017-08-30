Дары для Александры

В рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым, а также в честь предстоящего 100-летия органов ЗАГС специалисты территориального отдела загса Инты минюста региона оказали благотворительную помощь отделению патологии новорожденных детской больницы Инты.

Исполняющая обязанности начальника отдела загса Наталия Киселева для определения веса самых маленьких пациентов отделения передала в безвозмездное пользование электронные весы, а для девочки по имени Александра, оставшейся без попечения родителей, – памперсы, ватные палочки, детские кремы, жидкое мыло, влажные салфетки.

– Имя Александра в переводе с греческого означает «надежда», «защита». Надежда на то, что малышка будет расти в семье, под защитой материнской любви и заботы. Надежда на то, что в современном мире будет как можно меньше одиноких детских сердец, – пояснила Наталия Киселева.

Светлана СОЛОВЬЕВА