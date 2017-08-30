Государственный совет Республики Коми

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 августа 2017 года № 40

О созыве I заседания V сессии Государственного Совета Республики Коми VI созыва

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регламента Государственного Совета Республики Коми созвать I заседание V сессии Государственного Совета Республики Коми VI созыва 21 сентября 2017 года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале заседаний Государственного Совета Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

Председатель Государственного Совета Республики Коми

Н.Б. Дорофеева