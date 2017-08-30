Праздник в ритме времени

ООО «Газпром трансгаз Ухта» отмечает полувековой юбилей

Концерты, выставки, акции, эстафета юбилейного флага и факела – так в ООО «Газпром трансгаз Ухта» отпраздновали 50-летие предприятия. На несколько дней центром юбилейных празднеств стала Ухта.

Старт мероприятиям был дан 10 июля на Ямале, на самой северной в мире газовой компрессорной станции «Байдарацкая». Здесь генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»Александр Гайворонский зажег факел, который позже побывал в 18 населенных пунктах, стоящих вдоль газотранспортных магистралей предприятия, – с Ямала в Воркуту, потом в Печору, Вуктыл, Синдор, Микунь, потом – за пределы Коми, в Архангельскую, Вологодскую и Ярославскую области. Вместе с факелом путешествовал и юбилейный флаг, который в каждом населенном пункте ветеран предприятия символически вручал молодому специалисту. Кроме того, во всех городах и поселках по пути эстафеты «В ритме времени» проходили концерты для сотрудников предприятия и местных жителей. На всех площадках выступили народная артистка России Наталья Баннова и победитель вокального телепроекта «Большая перемена» на НТВ Дмитрий Юртаев.

Еще одно событие, приуроченное к 50-летию предприятия, – скульптурный симпозиум «Север в трех измерениях». Он проходил с 4 по 28 июля в Ухте при поддержке администрации города и Коми регионального отделения Союза художников России. Организатором и спонсором мероприятия выступило ООО «Газпром трансгаз Ухта». Участие в симпозиуме приняли авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара. Созданные ими скульптуры украсили городское пространство Ухты, а одна из скульптур в качестве подарка отправится в столицу Республики Коми.

Важное событие юбилейного года – переезд ухтинских подразделений предприятия в большое семиэтажное здание на набережной Газовиков. Построено оно было еще в прошлом году, но из-за его внушительных размеров – 27 145 квадратных метров – много времени ушло на внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Впрочем, оно того стоило, здание получилось действительно очень красивым и современным. В честь праздника здесь организовали выставку картин известного ухтинского мастера пейзажей, заслуженного художника России Валерия Шустова. Кстати, в здании есть и отдельный выставочный зал, куда весьма интересно будет заглянуть не только гостям предприятия, но и самим сотрудникам. С помощью мультимедиа-технологий здесь можно узнать о том или ином этапе в истории ООО «Газпром трансгаз Ухта», прочитать биографии ветеранов, посмотреть архивные фотографии. Кроме того, не выходя из выставочного зала, можно «пролететь» над газопроводами «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок», для этого здесь установили половину настоящего вертолета. Из иллюминаторов можно наблюдать тундру, леса, города и села, производственные объекты, вдоль которых проходит трасса магистральных газопроводов предприятия.

В обновленном на деньги предприятия и администрации Ухты Дворце культуры 25 августа прошел праздничный концерт в честь юбилея

ООО «Газпром трансгаз Ухта». Это было настоящее шоу, и те, кто сидели в зрительном зале, буквально попали внутрь сказочного действа, созданного по эскизам известного в республике художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Это была история на основе коми легенд о сотворении мира, рождении первых людей и появлении газа. В концерте участвовали артисты из Коми, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей, ХМАО. Изображения на стенах и потолке менялись, например, когда выступали вологжане, весь зал «оплели» знаменитые кружева. Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене народного артиста России Льва Лещенко, который исполнил юбилейную песню, написанную специально к 50-летию предприятия.

Гостей из разных регионов прибыло много – около тысячи человек. Поздравить своих ухтинских коллег с пятидесятой страницей в летописи предприятия приехал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

– Опыт газовиков шестидесятых годов лег в основу освоения ресурсов Западной Сибири, в создание единой системы газоснабжения страны, нашего с вами движения вперед. И в этом огромная заслуга Общества «Газпром трансгаз Ухта», – заявил Алексей Миллер.

Кроме того, Алексей Миллер сообщил приятную новость: рядом с новым административным зданием предприятия будет

построен спортивно-культурный комплекс с бассейном. Еще одним подарком горожанам от компании станет обустройство двух километров набережной Газовиков.

Также на юбилей приехали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, руководители регионов, генеральные директора дочерних обществ компании.

БУРЮ аплодисментов вызвал выход на сцену тех, кто ранее руководил предприятием, – Олега Соловьева, Богдана Будзуляка, Василия Подюка, Анатолия Захарова.

– Наш лозунг – «В ритме времени». 50 лет в ритме времени развивалось наше предприятие. Мы менялись, перед нами ставились новые задачи, с которыми мы всегда справлялись. И сегодня мы имеем ту газотранспортную систему, которая является частью большой, единой системы газоснабжения, а направление «Северный коридор» становится все более и более важным, – сказал, поздравляя коллег, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. – Я уверен, что у нынешнего поколения газовиков все получится, потому что в основе нашей работы лежат традиции, опыт старшего поколения.

Юбилейные празднества в Ухте продлятся до конца этой недели. 2 сентября в городе пройдет фестиваль воздушных змеев, III музыкальный фестиваль ди-джеев «Энергия Севера. Светлое танцевальное событие», а 3 сентября ухтинцев ждет концерт детских творческих коллективов, детская анимационная программа «Путешествие с северным газом». Вечером состоится концерт участников фестиваля «Серебряные кружева» и творческих коллективов Ухты, а затем выступит группа «Би-2». Завершится праздник пиротехническим шоу.

Анна Потехина

Фото Марины Сиваковой

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