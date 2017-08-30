Артем Кирушев: «Бассейн «Орбита» – это здоровый отдых!»

Еще древние римляне и египтяне знали, что вода является одним из важных условий для поддержания здоровья. До наших дней сохранило свою силу утверждение «Sanus per aquam», что в переводе с латыни означает «Здоровье через воду». Сейчас древний афоризм сократился до слова «спа». Короткое северное лето не позволяет в полной мере насладиться плаванием в озерах и реках. А в бассейнах можно плавать круглый год. Весной 2016 года в Сыктывкаре открылся новый плавательный бассейн «Орбита». За более чем полтора года своей работы бассейн стал популярным местом для отдыха и занятий спортом. О том, что сегодня может предложить бассейн жителям и гостям столицы, «Республике» рассказал директор спортивной школы по плаванию «Орбита» Артем Кирушев.

– В День республики, 22 августа, бассейн преподнес подарок своим посетителям – снизил на весь день стоимость посещения. У вас часто бывают такие акции?

– Мы стараемся проводить аналогичные акции во все дни значимых государственных праздников. Так, 9 мая бассейн бесплатно могли посетить дети войны. Для других посетителей в этот день действовали скидки. Кстати, пенсионерам, посетителям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам боевых действий предусмотрены скидки до сорока процентов.

– А в будние дни можно посетить ваш бассейн со скидкой?

– Да. Очень востребована у нас акция «горячие часы». По этой акции хорошая скидка предоставляется в любой день в семь часов утра и в девять часов вечера – на первый и последний сеансы в большом бассейне. Есть предложение и для именинников. В день рождения, а также за два дня до и после праздничной даты для посетителей большого бассейна действует скидка пятнадцать процентов. Надо только предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Есть возможность аренды дорожек для корпоративных клиентов и организованных физических групп, аренды детского бассейна, а также конференц-зала для проведения различных тематических мероприятий. С 1 февраля 2017 года мы ввели новинку – клубные пластиковые карты. Если вы оформите карту с депозитом не менее 2000 рублей, то ей автоматически присваивается статус VIP, что дает возможность существенно сэкономить ваш бюджет.

– А какие у вас есть предложения для семей?

– Акция «Папа, мама, я – спортивная семья» рассчитана на семьи как с одним ребенком, так и с двумя детьми. До двух часов дня действует одна цена, а после немного дороже. Для школьников и студентов очных отделений с восьми часов утра и до пяти вечера действует тариф «Школяры». И еще одно предложение для семей с маленькими детьми – у нас можно арендовать детский бассейн, чтобы весело и незабываемо отметить день рождения. Размеры малой чаши шесть на двенадцать метров. Ее пропускная способность – десять человек в час, и рассчитана она на детей до двенадцати лет. Стоит сказать, что акции постоянно меняются, появляются новые предложения, о которых можно узнать на нашем сайте и в группе в «ВКонтакте».

– Чем радуете взрослых посетителей?

– Для них мы предлагаем финскую сауну с купелью и комнатой отдыха. Оптимально здесь отдыхать компаниям до десяти человек. Любителям активного спорта мы можем предложить аренду стола и инвентаря для настольного тенниса, а также тренажерный зал. Сейчас в зале уже более тридцати тренажеров, в планах увеличить их число. Ежедневно тренажерный зал в «Орбите» посещают порядка восьмидесяти человек. У нас есть возможность принять больше любителей спорта. Есть также зал для «сухих» тренировок по плаванию.

– «Орбита» – это не только место отдыха, но и спортивная школа и площадка для проведения соревнований по плаванию.

– Родителей, которые желают отдать в нашу спортивную школу детей, много. Приходится отбирать детей на конкурсной основе. Сейчас у наших тренеров занимаются пятьсот пятьдесят ребят в возрасте от семи до восемнадцати лет. Из них двести десять юных пловцов занимаются на бюджетной основе. Кроме того, бассейн предоставляет услуги по обучению плаванию всем возрастным группам населения. Проводим мы и всероссийские соревнования по плаванию. Для этого пришлось немного переоборудовать большую чашу бассейна. В большой чаше, размеры которой пятьдесят на двадцать пять метров, десять плавательных дорожек, есть зрительские трибуны на 640 мест, и за один сеанс она сможет принять до ста шестидесяти человек. Температура воды в большой чаше 26-28 градусов тепла, в малой чаше – 30-32. Если глубина малой чаши – 1-1,3 метра, то в большом бассейне – по бокам 2,4 метра, в центре – 3,4.

– Ваш бассейн также оснащен всем необходимым для маломобильных групп населения: специальными раздевалками и душевыми кабинами.

– Для передвижения по зданию им предоставляются инвалидные кресла, и прямо на бортике большой и малой чаш установлены специальные кресла, при помощи которых можно спуститься в воду и подняться обратно.

– Сколько человек ежедневно посещают бассейн «Орбита»?

– День на день не приходится. Но в среднем, по нашим подсчетам, ежедневно в бассейн приходит около шестисот пятидесяти человек. Но мы можем и готовы принять больше посетителей. Приходите к нам за здоровьем и зарядом бодрости!

Беседовал Артур АРТЕЕВ