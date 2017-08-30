Триумф кроссфитеров из Ухты

Команда «Nord Kings» из индустриальной столицы Коми первенствовала на VI ежегодном турнире по кроссфиту Legenda Moscow. В соревнованиях участвовало 240 атлетов со всей России. Республику Коми представляли ухтинцы Евгения Мельникова, Екатерина Волохова, Курбан Багамаев и Сергей Ющенко.

Представительный турнир Legenda Moscow традиционно проходит в августе, и команда из Ухты участвовала в нем уже в третий раз. Как рассказала «Республике» Евгения Мельникова, на первый турнир команда поехала с одним участником из Сыктывкара в составе, потому что в Ухте еще не было достаточного количества столь подготовленных атлетов.

– Тогда заняли лишь девятое место. В прошлом году получилось собрать команду уже чисто из ухтинцев и стать пятыми. Секрет успеха на соревнованиях в этом году прост: строгое соблюдение режима и тщательная подготовка. К «золотому» старту мы готовились целенаправленно. Тренировались практически каждый день. Подготовка шла как индивидуальная, так и командная. На турнире было много командных упражнений, и нужно было досконально знать характер, а также слабые и сильные стороны каждого участника. Мы настолько хорошо друг друга изучили, что знали, в каком сочетании пар лучше сработаем в том или ином упражнении, – отметила собеседница издания.

Спортсмены боролись за звание лучших в течение двух дней. Пройдя испытания в пяти комплексах, каждый из которых включал силовые, легкоатлетические, гимнастические и другие упражнения, ухтинцы не только завоевали золото в общекомандном зачете, но и установили рекорд турнира, первенствовав в четырех комплексах упражнений и лишь в пятом став вторыми. Команды из Москвы «Герыч» и «Ленивый енот» по итогам турнира оказались на втором и третьем местах соответственно.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com