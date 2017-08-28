Все сведения – в одной книге

Избирательная комиссия Республики Коми представляет новую книгу в серии информационно-аналитических сборников «Выборы в Республике Коми».

Отметим, что серия включает в себя книги о ходе проведения кампаний референдума, избирательных кампаний по выборам, состоявшихся на территории Республики Коми с 1989 года, а также двух исторических книг, отражающих развитие избирательного процесса на территории Республики Коми с 1905 по 1937 год. Серия заслужила положительную оценку общественности, неоднократно была представлена на книжных выставках, в том числе всероссийских. «Выборы в Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября 2016 года» – двенадцатая книга, посвященная совмещенным избирательным кампаниям по выборам федерального, регионального и муниципального уровней в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Подчеркнем, что 18 сентября 2016 года стало самым масштабным единым днем голосования за всю истории выборов в Республике Коми. Впервые на территории края проходили совмещенные избирательные кампании одновременно по всем уровням выборов: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборы Главы Республики Коми, дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Западному одномандатному избирательному округу № 13 и Южному одномандатному избирательному округу № 15, выборы муниципального уровня, на которых замещались 1404 вакантных места.

Публикуемые в справочнике материалы расположены в тематическом порядке и сгруппированы по уровням выборов: федеральные, региональные, муниципальные. Отдельные разделы посвящены аналитическим сведениям об участии политических партий в выборах всех уровней на территории Республики Коми, деятельности Избирательной комиссии Республики Коми, в том числе по рассмотрению обращений о нарушениях избирательного законодательства.

Базовым источником справочника являются федеральное и региональное избирательное законодательство, официальные результаты выборов, отраженные в документах (протоколах) избирательных комиссий, программы политических партий, агитационные материалы кандидатов, информационно-разъяснительные и другие материалы, отражающие развитие избирательного процесса в республике.

Для оптимального восприятия информации и удобства пользования справочник сопровождается DVD-диском с электронной версией печатного варианта книги и максимально полным объемом таблиц, информационных, оригинальных агитационных и иных материалов.

Книга будет распространена по библиотекам учреждений образования и культуры.

С электронной версией справочника «Выборы в Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября 2016 года», иных печатных изданий приглашаем ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://www.komi.izbirkom.ru в разделе «Библиотека».