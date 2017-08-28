В Коми предстоит замещение 52 мандатов

10 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления

В Республике Коми проходят 12 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В частности, в единый день голосования 10 сентября 2017 года будут проводиться следующие виды выборов:

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11, замещается 3 мандата, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия города Воркуты;

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта» по одномандатному избирательному округу № 10, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия города Инты;

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» по одномандатному избирательному округу № 10, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района;

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района «Ижемский» по Томскому двухмандатному избирательному округу № 1, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Ижемского района;

на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района:

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 16, замещается 3 мандата;

выборы депутатов Совета муниципального образования сельского поселения «Вежайка», замещается 7 мандатов;

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского поселения «Микунь» по одномандатному избирательному округу № 7, замещается 1 мандат;

на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района:

дополнительные выборы в Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» по одномандатному избирательному округу № 16, замещается 1 мандат,

выборы депутатов Совета муниципального образования сельского поселения «Руч», замещается 7 мандатов,

выборы депутатов Совета муниципального образования сельского поселения «Усть-Кулом», замещается 10 мандатов;

выборы депутата Совета муниципального образования сельского поселения «Туръя» (Княжпогостский район), замещаются 7 мандатов, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района;

выборы депутатов Совета муниципального образования городского поселения «Благоево» (Удорский район), замещаются 10 мандатов, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Удорского района.

В целом на выборах будут замещаться 52 мандата.

Численность избирателей – 34139 человек, что составляет 4,98 процента от общего числа избирателей в Республике Коми.

Процесс голосования будут обеспечивать 35 участковых избирательных комиссий. На 24 из 35 избирательных участках планируется применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. На избирательных участках Ижемского и Княжпогостского районов технологии QR-кода на предстоящих в единый день голосования выборах применены не будут.

По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, в выборах имеют право принимать участие 476 избирательных объединений. Период выдвижения кандидатов продлился с 1 по 31 июля 2017 года.

Всего выдвинулось 143 кандидата, в том числе 21 кандидат – в порядке самовыдвижения, 122 кандидата – политическими партиями. В разрезе политических партий статистика выдвижения следующая: 50 кандидатов выдвинуты местными отделениями Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 44 – Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 18 – Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми, 9 – местными отделениями КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 – Региональным отделением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Коми.

Зарегистрированы 142 кандидата, из них 20 кандидатов, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения, и все кандидаты (122), выдвинутые политическими партиями.

Отказано в регистрации кандидату в депутаты Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутому в порядке самовыдвижения. Основание для отказа в регистрации – подпункт «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата).

На отчетную дату регистрация двух кандидатов аннулирована по их личным заявлениям, в частности:

регистрация кандидата в депутаты Совета МО ГО «Воркута», выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», одномандатный округ № 11;

регистрация кандидата в депутаты на дополнительных выборах Совета МО ГО «Инта» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения.

В настоящее время идет этап предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях, который продлится по 8 сентября.

Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещений для голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, может проводиться по 9 сентября.

Планируемые даты проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещений для голосования в труднодоступных и отдаленных местностях:

2 сентября – участковая комиссия избирательного участка № 409, поселок Ветью, Княжпогостский район;

2 сентября – участковая комиссия избирательного участка № 410, село Турья, Княжпогостский район;

6 сентября – участковая комиссия избирательного участка № 437, Удорский район, село Ертом.

На территориях городов Воркуты и Инты, в Усть-Вымском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Ижемском районах досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещений для голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, проводиться не будет.

В период с 30 августа по 9 сентября при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений проводится досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий.

Вся информация о выборах аккумулирована на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://www.komi.izbirkom.ru под баннером «10 сентября 2017 года – выборы в Республике Коми в единый день голосования».