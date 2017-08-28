Созвучие со временем

25-27 августа в Академическом театре драмы имени Виктора Савина с большим успехом прошли гастроли Московского областного театра драмы и комедии (город Ногинск).

Представляя публике гастролеров, директор театра драмы Михаил Матвеев отметил, что до начала 88-го творческого сезона остался месяц, но ногинский театр уже живет полноценной жизнью. Одновременно идет работа над несколькими спектаклями, в их числе чеховская «Чайка», премьера которой запланирована на 22 сентября. Директор Московского областного театра Юрий Педенко выразил надежду, что, как и в предыдущие гастроли (ногинский театр приезжал в 2014 году), зрители оценят мастерство актеров, работающих с большой душевной отдачей.

Открыла гастроли известная мелодрама испанского драматурга Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя» в постановке Михаила Рыбака (Германия), дополненной стихами Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко. Те, кто знаком с пьесой драматурга, смогли понять, что оригинал изрядно переделан режиссером, который подстроил авторский материал под свои задачи. По всему чувствовалось, что режиссер живет созвучно со временем, поэтому переписанные им испанские диалоги вполне соответствуют российскому менталитету. Переиначил постановщик и известную окуджавскую «Молитву» («Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет…»). Спектакль, уже обласканный зрительским успехом на родине, произвел сильное впечатление на сыктывкарцев. История о беззаветной любви и предательстве никого не оставила равнодушным. А когда зазвучала «Молитва», зал встал.

26 и 27 августа маленькие зрители оценили спектакль-мюзикл «День рождения Кота Леопольда» по пьесе Аркадия Хайта, также в постановке Михаила Рыбака.

Нашла своего зрителя и постановка по пьесе французского комедиографа Раффи Шарта «Братская помощь, или Мою жену зовут Морис». Пьеса прошла испытание на многих сценических площадках мира, была переведена на 52 языка. Сам драматург, не ожидавший такого признания, однажды пошутил в прессе, что подобный успех – «несчастный случай, который трудно предвидеть». Интерес к его творчеству даже побудил Раффи Шарта прилететь на премьерные спектакли в Ногинск. Завершились гастроли показом лирической комедии «Любовь на лестничной клетке» по мотивам пьесы Джерома Чодорова.

Марина ЩЕРБИНИНА

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