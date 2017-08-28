Вахта памяти имени Ивана Конюхова

Бойцы сыктывкарского поискового отряда «Наследие» имени летчика-истребителя Николая Лошакова и кадеты Криворучейской кадетской школы Усть-Цилемского района вернулись из очередной Вахты памяти. В этом году она была посвящена памяти Ивана Петровича Конюхова. 25 августа исполнилось 40 дней, как не стало последнего в нашей республике воина 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Как и предыдущие, нынешняя международная молодежная Вахта памяти проходила в Невельском районе Псковской области. С 5 по 18 августа сводный поисковый отряд в составе 150 человек размещался около речки Уща вблизи деревни Червоедово Усть-Долысской волости. В ходе поисковых работ в районе деревень Чернецово, Заволочье, Сельцы, Камень было найдено и перезахоронено 225 воинов Красной армии.

Как рассказал «Республике» командир отряда «Наследие», ответственный секретарь совета ветеранов 28-й Невельской дивизии Сергей Таскаев, нынешняя Вахта памяти в этом районе уже десятая для бойцов из Коми. В этот раз ребята подняли солдатский смертный медальон и ложку с надписью «Наумов март 1943». Всего найдено пять воинских артефактов, с которыми в настоящее время проводится работа.

18 августа состоялась церемония перезахоронения павших воинов в братской могиле деревни Усть-Долыссы.

Кроме поисковой работы бойцы отряда «Наследие» и усть-цилемские кадеты посетили другие места боев Невельской дивизии, побывали в Центральном музее МВД России в Москве, где более 35 лет работает ведущим научным сотрудником Лора Александровна Кропачева, внучка пятого командира 28-й Невельской дивизии полковника Василия Федорова. А еще ребятам удалось встретиться с Марией Семеновной Дроздовой. С ней и ее мужем Леонидом Ивановичем, ныне покойным, были дружны супруги Конюховы Анна Андреевна и Иван Петрович.

Галина ВЛАДИС

Фото Сергея ТАСКАЕВА