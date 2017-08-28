Книги и игрушки – для пациентов

В Год добрых дел Общественная приемная главы Республики Коми провела акцию «Читайте на здоровье!» и собрала художественную литературу для пациентов больниц и санаториев республики.

В акции приняли участие сотрудники всех филиалов Общественной приемной, которые поделились книгами разных жанров из своих личных библиотек. Среди подаренных книг читатели смогут выбрать публицистические произведения, познавательную литературу, исторические и любовные романы.

Принять участие в акции пожелал и житель Эжвинского района, ветеран Великой Отечественной войны, член республиканского экспертного совета Геннадий Павлович Стрелов. Он передал в эжвинский филиал целую коробку книг из собственной библиотеки.

Все собранные книги были переданы заместителю министра здравоохранения Владимиру Крещику, который заверил, что они будут направлены в центральные районные больницы, в детские отделения, а также в санаторий «Серегово».

– Несмотря на технологический век, люди еще читают книги. Уверен, что пациенты будут приятно удивлены и благодарны за такой подарок, – сказал замминистра.

По словам специалистов филиалов Общественной приемной, одно дело потянуло за собою другое, и помимо книг для маленьких пациентов были собраны игрушки, раскраски, наборы разноцветных карандашей, альбомы для рисования.

– Я сама бабушка, иногда привожу внуков на прием в детскую поликлинику, – рассказала заведующая сыктывдинским филиалом Общественной приемной Галина Ватаманова. – Здесь очень уютно, есть мягкий диван, детский столик, скамеечки. Но очередь порой бывает длинной, поэтому я подумала, почему бы не подарить малышам раскраски и карандаши. Надеемся, что подарки придутся по душе.

Светлана ВАСИЛЬЕВА