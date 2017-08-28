Затраты на трудоустройство инвалидов будут компенсированы

Управление по занятости Республики Коми напоминает работодателям о действующей в регионе программе трудоустройства людей с инвалидностью.

В рамках этой программы служба занятости населения возмещает работодателям затраты на оборудование и оснащение рабочего места для людей с инвалидностью 1 и 2 групп, в том числе с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности. Кроме того, работодателю возвращаются средства, потраченные на создание доступности рабочего места – возможности беспрепятственно въехать в офис на инвалидной коляске, а также передвигаться внутри рабочего помещения.

При необходимости предоставления наставника для человека с инвалидностью оплата его услуг также будет компенсирована за счет средств программы. Кроме того, работодатель имеет право на возмещение затрат на заработную плату при трудоустройстве людей с инвалидностью.

По всем вопросам участия в программе можно обращаться к начальнику отдела по реализации программ содействия занятости и взаимодействию с работодателями Ирине Гороховой по телефону 8(8212) 257-314.

По данным на середину августа 2017 года, в Коми было заквотировано около 200 вакансий для людей с ограничениями по здоровью.

Галина ГАЕВА