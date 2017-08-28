Праздник на малой родине

В минувшее воскресенье, 27 августа, в сыктывкарском местечке Давпон прошел традиционный народный праздник «Муса чужанiн» (в переводе с коми – «Милая родина»). Программа включала в себя выступления творческих коллективов и спортивные старты, поучаствовать в которых могли все желающие. Праздник состоялся уже в четырнадцатый раз.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми, со сцены прозвучали слова благодарности в адрес мэра Сыктывкара Валерия Козлова, который стоял у истоков создания «Муса чужанiн». На сцене выступили профессиональные и самодеятельные художественные коллективы столицы региона, поселков Краснозатонский, Седкыркещ и Верхняя Максаковка. Также прошли выставка достижений дачного растениеводства «Дачный урожай», конкурс на лучшее «Коми блюдо», викторины, конкурсы, игры и спортивные состязания. Был открыт и «Пункт здоровья», в котором давпонские бабушки охотно проверяли кровяное давление и температуру тела.

Ярослав СЕВРУК

Фото сыктывкар.рф