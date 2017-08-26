Определен кандидат в члены Общественной палаты Коми
Заседание рабочей группы по определению кандидата в состав региональной Общественной палаты от Государственного Совета РК состоялось 21 августа под председательством вице-спикера Владимира Косова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Напомним, необходимость избрания нового члена Общественной палаты возникла после трагической гибели Раисы Шаховой в июне этого года.
Как рассказал Владимир Косов, на рассмотрение были представлены кандидаты от трех общественных организаций: «Союза казаков – воинов России и зарубежья», «Коми региональной общественной организации Пограничных войск» и «Республиканской федерации кекусинкай карате».
По итогам рассмотрения заявок рабочей группой было принято решение внести на рассмотрение в Госсовет Коми кандидатуру руководителя исполнительной дирекции Ассоциации ТОС РК 29-летнего Дмитрия Сизева.
Рассмотрение проекта постановления о кандидатуре в состав Общественной палаты состоится в сентябре на первом заседании V сессии Государственного Совета Республики Коми.
Галина ВЛАДИС
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