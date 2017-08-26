Бахрейн и Коми готовы к сотрудничеству

Глава делегации Королевства Бахрейн выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Республикой Коми.

«Я уверен, что взаимопонимание между нашими странами достигнуто на самом высоком уровне и мы полностью готовы к практической реализации совместных проектов Российской Федерации и Королевства Бахрейн», – отмечено в официальном письме, которое направил в адрес главы Республики Коми Сергея Гапликова Его Высочество Шейх Сальман бин Халифа аль Халифа, глава делегации Королевства Бахрейн на Петербургском международном экономическом форуме-2017.

Его Высочество поблагодарил главу Республики Коми за интересную и плодотворную деловую встречу на полях ПМЭФ-2017, выразив готовность оказать содействие и помощь российским организациям в установлении прямых контактов с бахрейнскими организациями и надежду на продолжение сотрудничества с Республикой Коми.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2017 Республика Коми и Королевство Бахрейн подписали протокол, в соответствии с которым в ближайшее время предстоят рабочие встречи для обсуждения инвестиционных проектов и планов по их реализации на территории региона. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщал глава Коми Сергей Гапликов.

Ранее высокий экспортный потенциал инвестпроектов Республики Коми отметил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации доктор Ахмед Аль-Саати, по итогам визита в регион в апреле 2017 года.

Пресс-служба главы и правительства Коми