Пополнение в копилке народных проектов

В муниципалитетах республики продолжается реализация проектов социальной направленности, инициаторами и активными участниками которых являются сами жители. В Усть-Куломе на днях торжественно открыли сквер в честь ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в Жешарте благодаря «Народному бюджету» местная школа №2 наконец-то обзавелась системой водоснабжения и канализации.

Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Реализация всех проектов на местах, за которые высказались граждане, осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитетов.

Благодаря «Народному бюджету» в Усть-Куломе увековечили память чернобыльцев. В церемонии открытия памятника приняли участие ликвидаторы последствий катастрофы со всего Усть-Куломского района, их родные и близкие, представители учреждений, общественных организаций.

Выступая на торжественном митинге в честь открытия памятного сквера, председатель общественной организации «Чернобыль» Анатолий Паршуков поблагодарил руководство села Усть-Кулом, сотрудников районной администрации и всех, кто причастен к созданию сквера, за работу по увековечению памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии. Глава администрации села Усть-Кулом Виктор Игнатов в своей приветственной речи подчеркнул, что обустройство сквера и установка памятника стала возможной благодаря реализации проекта в рамках республиканской программы «Народный бюджет». Руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан отметил, что благодаря мужеству, героизму и стойкости ликвидаторов удалось сохранить огромное количество жизней, минимизировать распространение радиоактивных веществ на другие регионы, благодарил героев-чернобыльцев за их подвиг, пожелал им здоровья.

В завершение церемонии память погибших земляков почтили минутой молчания. После этого состоялось торжественное возложение цветов к памятнику. Затем по приглашению руководителя районной администрации чернобыльцы приняли участие в заседании круглого стола, на котором обсудили актуальные проблемы: предоставление льгот чернобыльцам, строительство и содержание дорог, трудоустройство молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В поселке Жешарт на средства «Народного бюджета» в школе №2 обустроена система водоснабжения и канализации. Это настоящий подарок к юбилею учебного заведения, которому в этом году исполняется 70 лет. Проект был поддержан министерством образования, науки и молодежной политики республики, которое выделило 300 тысяч рублей, и еще 34 тысячи добавил муниципальный бюджет. Большую поддержку и спонсорскую помощь в реализации проекта оказало руководство ООО «ЖЛПК», выделившее школе 800 тысяч рублей.

Лина ПЕРОВА