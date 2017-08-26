Рыба на вырост

Объемы производства товарной рыбы в Коми в этом году превысят запланированные 97 тонн. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе. На днях в Нювчимское водохранилище выпущена очередная большая партия молоди форели. Рыбоводное хозяйство ООО «Кажым» запустило в водоем более 25 тысяч мальков.

По словам специалистов, товарный вид рыба приобретет в октябре, когда масса каждой особи достигнет 500-600 граммов. В сентябре в Нювчимское водохранилище будут выпущены еще две партии молоди форели общим весом шесть тонн.

Другим центром развития товарного рыбоводства республики может стать Сосногорск, где начаты работы по возрождению рыбопитомника круглогодичного цикла на базе Сосногорской ТЭЦ.

– Уже запущен первый этап реконструкции и модернизации рыбопитомника. Благодаря его деятельности происходит регулярное зарыбление наших рек мальками сига и хариуса. Но пока выращиваемых здесь мальков недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребность региона в рыбной молоди, цеха нуждаются в обновлении. На сегодняшний день основная часть оборудования, необходимая для осуществления деятельности, уже приобретена, – отметил зампредседателя правительства Коми, министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Объем производства продукции благодаря новым установкам будет составлять до 40 тонн мяса лососевых ежегодно и до 25 тонн мяса осетровых. В комплексе предусмотрено также содержание собственного маточного стада и производство посадочной молоди. Продукцией комплекса станет живая товарная рыба.

Лина ПЕРОВА

Фото komiferma.ru