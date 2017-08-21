Лучший призывник – из Печоры

В субботу в селе Визинга Сысольского района завершился республиканский конкурс на звание лучшего призывника. В нем участвовали победители отборочных этапов из 20 муниципалитетов региона. Жюри высоко оценило уровень подготовки каждого участника – все они получили право самостоятельно выбрать род войск на период службы в армии.

За пять дней конкурса оценивались умения призывников действовать в чрезвычайных ситуациях – как самостоятельно, так и в команде, морально-психологическая и начальная военная подготовка, умение стрелять, знание уставов Вооруженных сил России и истории страны, одиночная строевая подготовка, умение пользоваться инженерным оборудованием и маскировать позицию. Ярким событием конкурса стал учебный бой между призывниками и «диверсионными группами», состоявшими из ветеранов боевых действий, сотрудников Росгвардии и представителей ДОСААФ. 15 атакующих разделились на три группы и атаковали с разных сторон. Хоть у оборонявшихся и было численное преимущество, нападавшие одержали верх. Но опытные бойцы признавались, что победа далась нелегко – призывники «сражались» достойно.

Во время рабочей поездки в Сысольский район в лагере призывников побывала заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Она отметила не только успехи призывников, но и заслуги ветеранов, которые помогли организовать конкурс.

– Конкурс «Лучший призывник Республики Коми» воспитывает из мальчишек настоящих мужчин, они благодаря испытаниям и знаниям, которые получают здесь, смогут стать настоящими защитниками Родины. Ориентиром, на который можно и нужно равняться, выступают военно-патриотические объединения региона. Их представители отдают много времени и сил для патриотического воспитания подрастающего поколения. И я благодарю вас всех за сотрудничество, – обратилась Наталья Михальченкова к командирам и председателям военно-патриотических организаций.

По итогам пяти дней конкурса лучшим призывником 2017 года был признан Владислав Корякин из Печоры, он получил главный приз – спортивный велосипед. Второе место завоевал Александр Ульныров из Усть-Цилемского района, третье занял Анатолий Хлобыстов из Ухты.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлено Дмитрием Алексеевым