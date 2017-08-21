«Живой воздух» в небе над Ыбом

Первый фестиваль воздухоплавания в Коми собрал около пяти тысяч зрителей

Межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» прошел на минувших выходных в Финно-угорском этнопарке в сыктывдинском селе Ыб. Его участниками стали восемь экипажей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Москвы, Елабуги, Кунгура, Тамбова, Кирова и Переславля-Залесского.

По подсчетам организаторов, воздушное шоу за два дня посетило порядка пяти тысяч зрителей. В числе почетных гостей были глава Коми Сергей Гапликов и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Оба они совершили полет на воздушных шарах над живописными окрестностями старинного коми села. Во время полета архиепископ Питирим провел обряд освящения республики.

Программа фестиваля была условно поделена на две большие части – «Земля» и «Воздух» и помимо полетов на воздушных шарах включала еще много интересного. Это и выступление на открытой сцене симфонического оркестра и солистов Государственного театра оперы и балета Республики Коми, и выставка картин Галины Кулаевой, и этнодефиле, спортивно-развлекательные игры, а также экскурсии по музею нефти, коми подворью и ижемскому чуму.

Глава республики поблагодарил участников и гостей межрегионального фестиваля воздухоплавания «Живой воздух» за яркие выступления и искренние эмоции.

– То, что сегодня демонстрируют участники фестиваля «Живой воздух», – это настоящее искусство, – отметил он мастерство пилотов.

Руководитель республики вручил награды победителю и призерам спортивной программы: третье место занял экипаж Ильи Вертипрахова из Кунгура, второе завоевала команда Ивана Маевского из Екатеринбурга, а победителем стал экипаж уроженца Койгородского района Ивана Белых, представлявшего команду Тамбова.

Сергей Гапликов также рассказал о решении, принятом Министерством культуры Российской Федерации по поддержке развития Финно-угорского этнопарка. По итогам проведения фестиваля «Живой воздух» будет рассмотрена заявка о его включении в 2018 году в карту событий Федерального агентства по туризму. Также глава Коми рассказал, что вскоре в этнопарке появятся три новых подворья: удмуртское, марийское и мордовское.

Сергей Гапликов как впервые поднявшийся в небо на аэростате получил от опытных воздухоплавателей титул «графа финно-угорского». Подобных титулов были удостоены и другие дебютанты.

В первый день из-за погодных условий и соображений безопасности полеты на аэростатах пришлось отменить, поэтому большие воздушные шары появились над Ыбом около шести часов вечера в воскресенье. Максимальная высота, на которую поднялись аэростаты, составила порядка полутора километров. Место старта шаров находилось на полях в окрестностях села Чухлэм. Аэростат, которым управлял президент Федерации воздухоплавания Республики Коми Павел Холод и на котором летел Сергей Гапликов, достиг финиша за один час десять минут. Восемь шаров плавно опускались на землю под музыку симфонического оркестра. Каждый экипаж должен был аккуратно попасть в «яблочко» – обозначенный на земле небольшой участок. Лучше всех с этим заданием справился экипаж Ивана Белых.

Когда стемнело, началось световое шоу аэростатов. На поле шары наполнялись горячим воздухом, и высокие столбы пламени из газовых горелок подсвечивали аэростаты изнутри. Зрители собрались на поле возле ограждений. Здесь хозяйничали комары, что дало повод для шуток на тему «вот летят комарики на воздушном шарике». Экипажи аэростатов так и «не отдали концы» – светящиеся шары на крепких тросах-«якорях» плавно покачивались в нескольких метрах над землей. Зрители фотографировались и делали селфи на фоне этой фантастической картины.

– Фестиваль состоялся, люди получили много положительных эмоций, – рассказал «Республике» Павел Холод. – Мы все отработали, участники и зрители остались довольны. Надеемся, что фестиваль станет традиционным. Мы готовы его проводить каждый год.

Артур АРТЕЕВ

Фото Владимира МАЛЬЦЕВА