Белая стена для творчества

В Национальной библиотеке Коми стартовал арт-проект «Белая стена». В отделе литературы по искусству объединили несколько книжных стеллажей и повесили белый экран, на котором планируется сделать выставку рисунков и фотографий. Свои работы здесь могут продемонстрировать все желающие.

– Наш арт-проект задуман как свободное творческое пространство для самовыражения не только читателей, но и всех творческих сыктывкарцев любого возраста и профессиональной подготовки, – рассказала автор проекта сотрудник библиотеки Мария Истомина. – Если вы фотографируете, пишете маслом, работаете в графике, создаете коллажи, да все что угодно, и вам хочется, чтобы ваши работы нашли своего зрителя, получили отклик и, может быть, стали для кого-то вдохновением, то нужно только принести свои работы в отдел литературы по искусству Национальной библиотеки Коми, и ваше творчество украсит «Белую стену».

К участию в проекте приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня мастерства. Разнообразие техник и жанров только приветствуется. По итогам выставки авторы наилучших работ получат дипломы.

Артур АРТЕЕВ