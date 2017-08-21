Старт дает Ухта

Северная жемчужина первой открыла празднование 96-летия республики и начала подготовку к столетию региона

Ярким праздником, ярмаркой, хороводами представителей всех национальностей, живущих сегодня в Ухте, обновленными дворами и дорогами встретила свое 88-летие и 96-летие республики индустриальная столица Коми. В праздничных мероприятиях в Ухте принял участие глава республики Сергей Гапликов.

Дворы преображаются

Сразу с самолета глава в сопровождении ухтинского мэра Магомеда Османова проехался по улицам и дворам, где полным ходом идут ремонтные работы. Он посетил дворы на набережной Нефтяников, проспекте Ленина, улице Космонавтов, а также сквер на улице Сенюкова. По словам ухтинского мэра, еще недавно сквер представлял собой жалкое зрелище, зато после реставрации стал одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь заасфальтировали дорожки, заменили бордюрный камень, установили светильники и скамейки.

– Тут мамы гуляют с детьми, желательно усилить здесь патрулирование, чтобы сквер не превращали в место распития спиртных напитков, не мусорили и не ломали ничего, – высказал глава пожелание мэру.

Кроме того, он порекомендовал активнее работать с жителями домов и управляющими компаниями по благоустройству дворовых территорий. По его мнению, решение о том, что должно появиться во дворе – детские площадки, оборудованные места отдыха, стояночные места для машин или что-то другое, должны принимать сами жители, а город должен их поддерживать в этом.

Напомним, Ухта стала одним из победителей конкурса муниципальных образований в Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования республики. Муниципалитет получил 40 миллионов рублей, половину из которых было решено направить на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним.

В рамках дорожной кампании в нормативное состояние будут приведены участки улично-дорожной сети и дворовых территорий общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Планируется, что ремонтные работы улично-дорожных территорий закончатся 31 августа, ремонт дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 30 сентября.

Всего же в этом году на капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и ремонт улиц было предусмотрено 159 миллионов рублей. 129 миллионов рублей – средства, выделенные из республиканского бюджета, а также предусмотренные грантом главы РК на проведение мероприятий в рамках празднования дня республики. Еще 30 миллионов рублей потрачено из бюджета города.

Романтикам Севера

В этот день в Ухте в рамках праздника работали интерактивные площадки. Сергей Гапликов побывал на площадке, где свои умения демонстрировали члены «Юнармии» – воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет». По просьбе главы один из юнармейцев разобрал и собрал автомат. Правда, парень настолько разволновался, что не сразу смог установить «магазин», и на помощь ему пришел его товарищ.

После этого Сергей Гапликов возложил цветы к памятнику павшим героям и направился в центр города, на Комсомольскую площадь, где принял участие в торжественном открытии скульптуры «Романтики», посвященной комсомольцам. Монумент, автором которого является московский скульптор, член Московского Союза художников Илья Мишанин, представляет образ юноши и девушки, вглядывающихся в небо. Памятник из белого мрамора на постаменте из гранита стал подарком ко Дню республики от компании «Газпром трансгаз Ухта».

По словам самого Ильи Мишанина, те дерзкие дела и начинания, которыми прославился комсомол, по плечу только настоящим романтикам, «презревшим городской уют» ради высоких устремлений и будущего страны. Своих «Романтиков» Илья Мишанин создал во время скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях», проходившего в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО «Газпром трансгаз Ухта» и подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми. Организаторами проекта выступили ООО «Газпром трансгаз Ухта», администрация Ухты и Коми региональное отделение Союза художников России.

Во время церемонии открытия Сергей Гапликов отметил, что этот памятник – дань уважения тем, кто много лет назад начинал осваивать суровые просторы нашей республики, строил первые дома, первые предприятия.

– Сегодня я хочу сказать особые слова благодарности романтикам, людям, которые строили Ухту и остались здесь. Спасибо за вашу работу, за преданность ставшей родной земле, – обратился Сергей Гапликов к ветеранам.

Отдельно глава поблагодарил генерального директора компании «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского.

– Когда руководитель мыслит глобально, когда у него есть тяга к искусству, то все вокруг преображается и само предприятие работает лучше. «Газпром трансгаз Ухта» сегодня стоит в авангарде качественных изменений, – сказал руководитель региона. – Благодаря им, благодаря помощи большого Газпрома мы сегодня можем строить и реализовывать большие планы. Уже заметно, что после достаточно долгого непростого времени город сегодня меняется в лучшую сторону. И с каждым годом мы будем наращивать темпы, приводить в порядок дворы и дома, строить новые социальные объекты, менять условия жизни. У Ухты большие перспективы, а это значит – большие перспективы у молодежи, у тех, кто сегодня продолжает дело первых романтиков.

В ответном слове руководитель «Газпром трансгаз Ухта» заверил, что предприятие и в дальнейшем намерено продолжать эту работу и скоро подобный арт-объект появится и в Сыктывкаре.

Праздничный калейдоскоп

Тут же, на Комсомольской площади, свои палатки раскинули национально-культурные автономии города, раскинулась картинная галерея под открытым небом, стояли выкрашенные в серебряный и бронзовый цвета живые скульптуры, работали интерактивные площадки и городская выставка даров природы «Урожай-2017». Землячества демонстрировали художественные и кулинарные таланты. Восточным гостеприимством и хлебосольством порадовали гостей праздника азербайджанцы и грузины. Они угощали всех национальными блюдами и винами.

– Угощайтесь! Все бесплатно, – потчевали главу представители грузинской автономии. Сергею Гапликову поднесли рог с настоящим грузинским вином «Ркацители» и подарили на память тенниску с изображением грузинского флага. За столом азербайджанской общины угощали всеми возможными национальными яствами – долмой, шашлыком, лавашем и фруктами, главе республики и всем гостям дарили коробочки азербайджанского чая с чабрецом.

Перед началом большого праздничного концерта Сергей Гапликов осмотрел обновленный и преобразившийся после ремонта Дворец культуры. Ремонт был выполнен в рамках социального партнерства с компанией «Газпром трансгаз Ухта». Также на эти цели был выделен грант главы Коми на подготовку к празднованию Дня республики в размере 40 миллионов рублей и средства муниципалитета.

Как рассказал мэр города Магомед Османов, на грантовые деньги был приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием, отремонтирован кулуар второго этажа и проведен капитальный ремонт с полной заменой покрытия стилобата. За счет средств муниципалитета был выполнен капитальный ремонт кровли. Силами «Газпром трансгаз Ухта» проведены работы по ремонту фасада и фойе всех трех этажей здания, лестничных проемов, проведен косметический ремонт концертного зала с реконструкцией оркестровой ямы и полная замена гардеробного оборудования.

– Пробежались за три минуты, а работали два года, – под занавес экскурсии по обновленному Дворцу культуры пошутил гендиректор «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. В свою очередь Магомед Османов заверил главу, что город завершит дальнейшее благоустройство и асфальтирование площади вокруг дворца за счет средств муниципалитета.

В 16.30 на площади перед Дворцом культуры начался большой праздничный концерт «Старт дает Ухта». Как пояснила ведущая праздника, такое название неслучайно: Ухта первой в республике дает старт празднованию столетия Коми. Открыли праздник выступления артистов государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа» и участников фестиваля «Финноугория. Хоровод дружбы».

В своем поздравительном слове руководитель региона высказал слова благодарности представителям национально-культурных автономий, всем, кто хранит национальные традиции и вкладывает душу в воспитание детей в духе единства. По поручению президента России Владимира Путина Сергей Гапликов вручил благодарственное письмо главы государства генеральному директору компании «Газпром трансгаз Ухта» Александру Гайворонскому «За вклад в строительство и ввод в эксплуатацию производственных объектов на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении».

– Сегодня в свой 88-й день рождения Ухта принимает делегации со всех городов и районов республики, гостей из финно-угорских регионов России, – обратился глава региона к участникам праздника. – Большим и ярким праздником в Ухте мы открываем празднование 96-го Дня рождения нашей любимой республики и даем старт ее столетнего юбилея из центра региона. От него будут расходиться лучи по всем нашим городам и районам.

Галина ГАЕВА

Фото Виктора Бобыря