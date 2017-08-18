В Нючпасе выбрали самые красивые дворы

В рамках Года добрых дел в Коми в поселке Нючпас Койгородского района провели конкурс на лучшую придомовую территорию. Мероприятие также было приурочено к празднованию 96-летия государственности Республики Коми.

Такой конкурс в Нючпасе давно стал традиционным. В этом году, помимо цветников и прилегающей к дому территории, оценивались еще и беседки, качели, интересные садовые фигурки.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации Койгородского района, участники готовились к конкурсу не столько для того, чтобы получить награду. В первую очередь это ответственные люди, занимающие активную жизненную позицию. Они постоянно следят за порядком на своих территориях, оформляют их выдержанно, со вкусом и подают пример всем жителям поселка. Поэтому победителями можно по праву назвать всех, кто принял участие в конкурсе, который проходил в один этап и охватил почти все дома поселка. В понедельник члены комиссии обошли все дворы, отмечая самые красивые, ухоженные и благоустроенные придомовые территории. Сначала комиссия определила 24 претендента, затем из них отобрали четырех финалистов.

– Приятное впечатление оставил сам конкурс, а главное – жители поселка Нючпас. Сразу видно, с каким старанием и усердием они украшают придомовые территории. Я так понимаю, если мы видим такие прекрасные придомовые территории, то и в домах у участников конкурса еще красивее. А когда хорошо и дома, и во дворе дома, то приятно на душе. Тогда и в жизни все ладится. Торжественное награждение победителей состоится накануне празднования 96-летия государственности Республики Коми, – отметила член конкурсной комиссии, специалист администрации сельского поселения Нючпас Зинаида Тонких.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено пресс-службой администрации Койгородского района