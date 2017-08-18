Валентина Бузина: «Сокращение рабочего дня – вопрос весьма спорный»

На сайте «Российской общественной инициативы» появилось предложение от инициативной группы из Коми снизить норму рабочего времени для мужчин и женщин с 40 до 36 часов в неделю. По мнению авторов, у людей сейчас слишком мало времени остается на личную жизнь – семью, творчество, самообразование. Снижение нормы рабочего времени подарит людям при пятидневке дополнительный час для личной жизни в день. О том, будет ли это способствовать улучшению условий труда, снижению эмоциональной напряженности в обществе и укреплению основ семьи, в рубрике «Живая речь» рассуждает эксперт Общественной приемной при главе Коми, председатель Удорского отделения республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов Валентина Бузина.

– Равнять всех под одну гребенку в этом вопросе нельзя. Начнем с производительности труда. Сомнительно, что при сокращении рабочего дня она повысится во всех сферах. В сельском хозяйстве, например, летний день год кормит. Какие там сокращения могут быть, если аграрии и фермеры от погоды зависят и им каждый погожий час дорог? К тому же там многое от режима дня животных зависит: их же нужно кормить и доить в определенное время.

Если речь идет о сфере образования, то тут тоже невозможно сократить часы, предусмотренные программой. А если еще школы перейдут на пятидневку, которую сегодня многие требуют для школьников, то нагрузка у учителей станет только еще больше. Если говорить про рабочие специальности, то здесь тоже все неоднозначно. Не может же, например, сантехник бросить свою работу на половине, сославшись на то, что у него рабочий день закончен. Или взять для примера врачей. Народ и так вечно недоволен, что трудно попасть на прием, приходится огромные очереди высиживать. А тут еще рабочий день врачам сократят.

Но если это офисная работа, то от потери двух часов дело вряд ли пострадает, как говорится, можно и уплотниться без ущерба производству. Не думаю, что этого нельзя сделать. Мне кажется, стоит лучше подумать, как разгрузить те предприятия, которые вынуждены работать больше других, а зарабатывать – меньше. При рассмотрении продолжительности рабочего дня нужен индивидуальный подход к каждой специальности. И, кроме того, необходимо учитывать, сельская это местность или городская.

К примеру, в субботу почта у нас работает полный рабочий день – с 9 до 18 часов. У них в пятницу нет сокращенного дня, как у других. И перерыв – один час. Все организации работают в пятидневном режиме, а они – постоянно. Можно же сократить им рабочий день.

Теперь о том, что касается выгод от сокращения рабочего дня. Для семьи в этом польза, несомненно, будет. В большом городе много времени уходит на дорогу на работу и с работы. Кроме того, сейчас много тех, кто живет в пригороде, а работает в городе. Если у человека на пару часов сократится день, он может и с детьми больше времени проводить. Что касается снижения эмоциональной напряженности, тут вопрос спорный. Может быть и наоборот, если человек, к примеру, не успевает выполнить весь объем работ, который успевал выполнять при восьмичасовом дне, и будет нервничать. Ответственный человек в таком случае скажет себе: «Лучше я задержусь на работе, но доделаю все». И при этом будет нервничать, что приходится сидеть на работе, когда все уже ушли. Или уйдет домой, и там недоделанная работа будет сидеть у него в голове. В общем, я считаю, что продолжительность рабочего дня напрямую зависит от того, в какой сфере человек работает. И как бы подобные нововведения вообще не нанесли больше урона, чем пользы.

Фото komivoi.ru