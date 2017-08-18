В Ижме ремонтируют дороги

В трех поселениях Ижемского района завершены ремонты дорог. В частности, окончен капитальный ремонт на ряде участков автомобильной дороги Сизябск – Мохча – Мошъюга.

По информации пресс-службы администрации Ижемского района, подрядная организация выполнила комплекс работ по переустройству аварийных водопропускных труб, устройству земляного полотна с последующим укреплением откосов, укладке водопропускных труб, устройству покрытия из фракционированного щебня, установила металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики. В деревнях Вертеп и Большое Галово завершен ямочный ремонт подъездных дорог к населенным пунктам.

В сентябре запланирован ремонт нескольких участков дороги Том – Керки на территории района. А в ближайшее время в деревне Чика начнется реализация одного из проектов «Народный бюджет». На сумму более трехсот тысяч рублей будет отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Артур АРТЕЕВ