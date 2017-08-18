Сергей Гапликов поздравил Клауса Пеллера с юбилеем

Руководитель Коми поздравил генерального директора АО «Монди СЛПК» Клауса Пеллера с 50-летием. Глава республики поблагодарил руководителя компании за большой личный вклад в развитие лесопромышленного комплекса региона и вручил поздравительный адрес, пожелав успешной реализации всех производственных планов и удачи в достижении поставленных целей.

Сергей Гапликов отметил, что высоко ценит конструктивные взаимоотношения, сложившиеся между правительством республики и АО «Монди СЛПК», а также социальную ориентированность предприятия, которое на протяжении многих лет является постоянным стратегическим партнером республики в развитии лесопромышленной отрасли.

Клаус Пеллер поблагодарил за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru