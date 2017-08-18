Переселение из аварийного жилья будет продолжено

Такую задачу поставил глава республики перед минстроем региона и муниципалитетами, сообщает пресс-служба руководителя региона. Одновременно с созданием новых комфортных микрорайонов будут вестись работы по благоустройству территорий городов и районов.

О предварительных результатах республиканской программы переселения из аварийного жилья Сергею Гапликову доложил первый замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский.

Он, в частности, отметил, что реализация программы по переселению перешла к завершающему этапу. Продолжается оформление жилых помещений, которые приобретены на вторичном рынке. Достраиваются жилые дома в рамках второго-четвертого этапов в Печоре, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах, процедура ввода нового дома идет в Ухте. В Сысольском, Усть-Куломском, Ижемском районах, Воркуте и Сосногорске реализация программы уже завершена.

– Рисков по срыву программы по переселению из аварийного жилья нет. Одновременно с ее реализацией идет устранение замечаний по качеству жилья, которые были выявлены по ранее построенным домам – в 2013, 2014, 2015 годах. Министерство строительства контролирует все муниципальные образования по выполнению программы переселения, – заверил Сергей Двуреченский.

Глава Коми поставил задачу продолжить решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья в регионе:

– Учитывая, что достаточно большое количество людей живут в не очень хороших условиях, в каждом муниципальном образовании необходимо иметь свою перспективную программу по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Это задача первостепенной важности для муниципалитетов, и перед ними стоит задача подготовить полную картину ситуации и предложения по решению проблемы ветхого жилья не через капитальный ремонт, а через ликвидацию таких домов и переселение граждан. Необходимо оценить общую потребность, определить ресурсы, выбрать площадки для застройки, чтобы по итогам реализации действующей программы были продолжены шаги для дальнейшей ликвидации ветхого и аварийного жилья. Независимо от того, будет ли продолжение федеральной программы, минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должен проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы.

Свод предложений необходимо подготовить в течение трех месяцев и представить на рассмотрение главе Коми в декабре 2017 года.

Лина ПЕРОВА