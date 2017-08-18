Полиция и общественники ударили по коррупции

В Сыктывкаре прошла информационно-профилактическая акция «Взяток не беру! Взяток не даю!». Провели ее сотрудники МВД Коми совместно с представителями ведомственного общественного совета и госавтоинспекторами Сыктывкара.

Как сообщила пресс-служба министерства, на парковке крупного торгового центра участники акции раздали водителям памятки-рекомендации на случай встречи со взяточниками. В листовках также был указан номер телефона горячей линии, по которому любой гражданин может сообщить о фактах коррупционных действий.

Кроме того, организаторы мероприятия опросили двадцать пять человек на тему коррупции на дорогах. Оказалось, что никто из респондентов не сталкивался со взяточниками в нашем регионе, а девятнадцать человек из числа опрошенных готовы сообщить о фактах коррупции и сотрудничать с правоохранителями для искоренения данного явления.

Как отметила председатель Общественного совета при МВД Галина Киселева, автолюбители готовы решать проблемы законным путем. Основная масса водителей хорошо осведомлена о наказании за взяточничество и готова помочь правоохранителям в борьбе с коррупционерами. Водители из других регионов заявили, что ни разу не сталкивались с предложениями о взятках в нашей республике.

МВД Коми призвало жителей проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о фактах коррупционных проявлений по телефону горячей линии (8212) 21-66-35.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД Коми