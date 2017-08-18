Пригородным поселкам столицы необходима программа развития

Жители сыктывкарских поселков Краснозатонский и Максаковка готовы внести предложения по развитию своих населенных пунктов. Об этом они рассказали председателю Госсовета Коми Надежде Дорофеевой во время ее очередной рабочей поездки по территории своего избирательного округа.

– В последнее время я стала получать в социальной сети больше жалоб и замечаний от жителей этих населенных пунктов. Люди поднимают вопросы благоустройства, вывоза мусора, расселения аварийных домов, организации культуры и досуга. Поэтому решила приехать, пройти по указанным адресам и лично встретиться с авторами обращений, а в поездку пригласила специалистов, от которых зависит решение обозначенных проблем, – рассказала Надежда Дорофеева.

Вместе с руководителем региональной Службы стройжилтехнадзора Романом Шашевым, вице-мэром Сыктывкара Сергеем Ворониным, директором МУП «Жилкомуслуга» Владимиром Даценковым, директором управляющей компании «Наш дом» Вадимом Якубовым и руководителями администраций поселков парламентарий прошла по улицам и дворам Краснозатонского и Максаковки. Люди ее узнавали и тут же задавали вопросы, некоторые из них удалось решить прямо на месте.

– Мы как раз попали в дождь, поэтому все «прелести» благоустройства ощутили в полной мере. Отсутствие тротуаров и дренажа, ямы и лужи на улицах и во дворах домов – эти проблемы не появились в одночасье, а копились годами. Поэтому решить их быстро вряд ли удастся. По-моему мнению, необходимо составить поэтапный график производства первоочередных работ и заложить на это средства в бюджете города. Тогда жители поселков смогут не только следить за исполнением графика, но и четко представлять, какие проблемы и где будут решаться шаг за шагом, – прокомментировала Надежда Дорофеева.

Отдельного разговора потребовало состояние контейнерных площадок, заваленных строительным и крупногабаритным мусором. Контейнеры очищаются регулярно, а вот в том, что вокруг них вырастают горы хлама, виноваты зачастую сами местные жители. Строительный и крупногабаритный мусор люди должны вывозить сами, оплачивать его размещение на полигоне, нанимать для этого транспорт. Однако многие предпочитают вываливать его на ближайшей контейнерной площадке, а потом жаловаться, что там беспорядок.

– Жители частных домов также предпочитают не платить за вывоз отходов, а бесплатно пользоваться нашими контейнерными площадками, – высказался директор УК «Наш дом» Вадим Якубов. – Мы постоянно вывозим в два раза больше мусора, чем должны, исходя из количества жильцов в обслуживаемом нами жилом фонде. Получается, жители многоквартирных домов платят за услугу, а владельцы дорогих коттеджей по соседству – нет.

По мнению Надежды Дорофеевой, эта проблема актуальна для многих городов и поселков республики и надо совместно искать пути ее решения. Парламентарий предложила провести круглый стол в Общественной палате региона, на который пригласить все заинтересованные стороны.

Депутат также поддержала инициативу жителей Краснозатонского о создании общественного совета при администрации поселка. В соседней Максаковке такой совет действует уже больше года, и пользу от этого ощутили обе стороны.

По итогам поездки парламентарий намерена встретиться в ближайшее время с главой города Валерием Козловым и обсудить с ним варианты решения самых острых проблем.

– Об итогах встречи жителей со своим депутатом будем говорить позже, когда появятся первые результаты. К примеру, нам обещано провести совещание по ремонту деревянных жилых домов. Срок службы многих из них уже давно закончился, и проводить капитальный ремонт таких построек не имеет смысла. Вопрос требует законодательного решения на федеральном уровне. Хочется, чтобы власти обратили внимание и на повседневные проблемы, затрагивающие интересы десятков и сотен человек. Подобные встречи, конечно, полезны, и хотелось бы, чтобы они проходили чаще. Думаю, Надежда Борисовна данное нам слово сдержит, – высказался житель Максаковки Виктор Торлопов, комментируя итоги встречи.

Пресс-служба Госсовета Коми

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