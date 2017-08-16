Севергазбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу до 9,9% годовых

Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на приобретение основных средств (программа «Модернизация»). Теперь ставка составляет 9,9% годовых на первые два года, после чего равняется 13,5% годовых. Заем предоставляется в форме разовой выдачи или невозобновляемой кредитной линии объемом до 5 млн. рублей. Ставки снижены в рамках акции, которая действует до 20 ноября текущего года.

Залогом по займу выступает приобретаемое или другое имущество, при этом возможен вариант оформления залога после приобретения основных средств. В качестве частичного обеспечения Севергазбанк принимает поручительство региональных фондов поддержки малого бизнеса.

Преимущества минимальной ставки в первые два года можно использовать по-разному. На это время клиент может составить дифференцированный график платежей или другой индивидуальный график и успеть вернуть значительную долю кредита в данный период. Либо, наоборот, в первое время, пока приобретенное оборудование или транспорт не начали приносить прибыль, на период низкой фондоотдачи, можно вносить минимальные платежи по кредиту. Например, это может быть актуально на этапе пусконаладки оборудования, реконструкции здания или помещений под нужды нового собственника, загрузки приобретаемых мощностей, тогда как в дальнейшем полученные средства заработают в полную силу. «Два года – это весьма длительный период, во многих отраслях достаточный для того, чтобы полностью загрузить приобретаемые мощности, выйти на окупаемость и начать получать прибыль», – комментирует особенности программы «Модернизация» Денис Лукичев, заместитель председателя правления Севергазбанка.

Ставка 13,5% на сегодня ниже среднерыночного значения, а уровень 9,9% зачастую ниже минимального уровня ставок по кредитам, выдающимся в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Ставка 9,9% единая для всех клиентов – субъектов МСП и не имеет градаций по каким-либо более узким параметрам. Другим удобством программы Севергазбанка, направленной на финансирование капитальных вложений, является то, что к заемщику не предъявляются жесткие требования к ежеквартальной отчетности, не требуется дополнительной сопроводительной документации.

Заемные средства предприниматели могут использовать в качестве инвестиций в расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, приобретение недвижимости, машин, оборудования, инструмента. В результате это позволяет усовершенствовать действующее производство и обеспечить переход на более качественные или более экономичные виды сырья, заменить морально устаревшее оборудование, совершенствовать технологии производства.

Данные инвестиционные кредиты интересны для предприятий различных сфер экономики, в том числе обрабатывающей промышленности (производство пищевых продуктов, обработка древесины, химическое производство и др.), оптовой и розничной торговли, транспорта, сельского хозяйства и других.

Обратиться за консультацией по кредиту вы можете по адресам:

г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д. 92, тел.: 29-19-33, 7 912 947-13-00;

г. Ухта, пр. Ленина, д. 26б, тел. 70-08-21.

О Севергазбанке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») (www.severgazbank.ru) – универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Банк был основан в 1994 году в Вологде и на сегодня является крупнейшим банком в Вологодской области. Офисы организации работают также в Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве.

Банк имеет рейтинг кредитоспособности от агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Одним из владельцев банка является ведущий негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на премии Финансовая элита России. Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на премии Investor Awards 2017.

Севергазбанк – участник системы страхования вкладов и аккредитованный банк-агент Агентства по страхованию вкладов. Банк является участником системы международных расчетов SWIFT, платежной системы Банка России БЭСП и принципалом платежных систем VISA, MasterCard, МИР.

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