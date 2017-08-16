Благотворительность как норма жизни

Нефтяники «РН – Северная нефть» оказали весомую помощь учреждениям образования, спорта и здравоохранения

Поддержка образовательных, реабилитационных, интернатных и лечебных учреждений, помощь в укреплении их материально-технической базы и реализации профильных программ является важным направлением социальной политики НК «Роснефть» и ее дочернего общества «РН – Северная нефть».

Адресаты благотворительной помощи традиционны, поддержка носит комплексный системный характер, а последовательная совместная деятельность дает существенные результаты, идущие во благо организациям социальной сферы.

Благодаря многолетнему сотрудничеству «РН – Северная нефть» с Усинским политехническим техникумом, Ухтинским государственным техническим университетом и его Усинским филиалом учебные заведения ежегодно получают необходимую помощь на укрепление материально-технической базы, ремонт помещений и оснащение современным оборудованием аудиторий и лабораторий. Пополняется учебно-тренинговая база, что позволяет студентам оттачивать необходимые практические навыки.

Не станет исключением и этот год. По программе взаимодействия с образовательными организациями стратегические партнеры – Усинский политехнический техникум, Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, а также усинская школа №3 и средняя школа поселка Искателей НАО, в которых реализуется проект «Роснефть-класс», получат финансирование на уровне прошлого года.

Кроме того, в рамках благотворительной помощи в 2017 году Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, Усинский детский дом, центральная районная больница и отделение реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (центр «Берегиня»), средняя школа №5 и начальная школа №7, детские сады №№ 10, 12, 16, 23 и 24, усинские спортшколы, Фонд развития культуры, спорта и молодежных инициатив, а также Центр развития ребенка – детский сад г. Усинска получили средства на укрепление материально-технической базы и другие нужды.

Благодаря помощи нефтяников в интинской школе №10 появилась новая мебель и современное оборудование для лингафонного кабинета, учащиеся лицея №1, в том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, провели летнюю смену в «Черноморской зорьке» (Анапа), Центр народного творчества (ДКиТ) получил средства на поощрение воспитанников.

Не обошли вниманием и учреждения Ненецкого автономного округа: на укрепление материально-технической базы перечислены средства центрам развития ребенка – детским садам «Умка» и «Гнездышко», специальной (коррекционной) школе-интернату и нарьян-марскому детскому дому.

На полученные средства в ряде детских садов проведены ремонты помещений, заменены оконные блоки и входные двери, закуплены строительные материалы, игровые модули и другие необходимые вещи.

– Наше сотрудничество с «РН – Северная нефть» продолжается не один год и помогает нам совершенствовать развивающую среду, создавать более комфортные условия для обучения и воспитания детей, – рассказывает заместитель заведующего детским садом №23 Валентина Канева. – В этом году благодаря помощи нефтяников мы закупили стройматериалы и перестелили в двух спальнях линолеум, приобрели современное игровое оборудование: световые песочные столы для воспитанников старших групп, а также напольные модульные конструкторы и мягкий набор «Главная дорога», который поможет воспитать грамотных пешеходов. От всего коллектива и наших ребятишек огромное спасибо коллективу «РН – Северная нефть» за сотрудничество и неравнодушие.

Порадуют перемены и воспитанников спортивной школы, где за лето был выполнен большой объем работ – от ремонта раздевалок и коридоров до замены освещения и полов в спортивных залах.

– Благодаря средствам, выделенным «РН – Северная нефть», в зале дзюдо отремонтированы душевые, туалеты и входная группа, в шахматном клубе поставлены новые межкомнатные двери, все окна заменены на стеклопакеты, – говорит директор спортшколы Павел Кузменко. – В КСК «Нефтяник», у запасных выходов из залов самбо и аэробики, установлены новые пожарные лестницы, отвечающие всем требованиям санитарных норм и правил. Ремонтными работами в той или иной степени мы занимаемся каждый год – помещения нужно постоянно поддерживать в надлежащем виде. Но в этом году благодаря поддержке социальных партнеров и городской администрации удалось сделать больше обычного.

А новым аппаратам, появившимся в распоряжении физиотерапевтического отделения УЦРБ, особенно рады пациенты, нуждающиеся в физиолечении.

– Благодаря помощи «РН – Северная нефть» у нас в отделении появились современные приборы, необходимые для лечения пациентов с самыми разными заболеваниями, а также новые велотренажер и беговая дорожка для ЛФК, – говорит заведующая физиотерапевтическим отделением УЦРБ Лариса Бочкарева. – Все это оборудование дает прекрасный лечебный эффект. Необходимость в обновлении аппаратуры назрела давно, перечень приборов, необходимых для физиотерапевтического отделения, постоянно корректировался, в итоге было выбрано наиболее эффективное, хорошо себя зарекомендовавшее оборудование.

Все поступившие аппараты по-своему уникальны и имеют широкую область применения, одни обладают обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным и седативным действием, другие успешно применяются для лечения и профилактики болезней суставов и позвоночника. Каждый из этих приборов – ценное приобретение. Спасибо «РН – Северная нефть» от нашего коллектива и всех пациентов, нуждающихся в физиотерапии!

– Сотрудничество социально значимых учреждений Усинска, Инты, Ненецкого автономного округа с компанией «Роснефть» и ООО «РН – Северная нефть» – пример партнерства в лучших его традициях, – подчеркивают руководители организаций. – Мы горды тем, что нашим шефом является усинская «дочка» «Роснефти», и благодарны за то внимание, которое нам уделяют нефтяники.

Татьяна ЧЕРНОБРОВКИНА

На правах рекламы