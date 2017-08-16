Отдых в штатном режиме

В минобразе подвели итоги первых двух месяцев летней оздоровительной кампании

Август – период подготовки к школе, многие дети проводят эти дни дома, и в муниципалитетах в целях профилактики правонарушений и несчастных случаев должны побеспокоиться о том, чтобы ребята как-то были заняты. Большую помощь в этом могут оказать различные общественные организации, которые готовы организовать для ребят спортивные площадки, где дети могли бы проводить часть времени. Предложение прозвучало из уст министра образования Натальи Михальченковой на прошедшей 14 августа видеоконференции по промежуточным итогам летней оздоровительной кампании, организованной Министерством образования и науки России.

Разговор шел в первую очередь о безопасности детей в летний период. Как рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Павел Зенькович, всего в стране за прошедший период лета организованно отдохнули уже 556 тысяч детей. В два раза больше, чем в прошлом году, побывало детей на южном морском побережье. В то же время, по мнению старшего помощника председателя Следственного комитета России Игоря Комиссарова, это не такие уж оптимистичные цифры, учитывая, что в среднем по стране из 28 детей отдыхает в лагерях только один. А неорганизованные дети – это группа повышенного риска. За прошедшие летние месяцы в стране погибло 104 несовершеннолетних и 24 – травмировано. Все эти дети не были охвачены организованным отдыхом.

– 60 детей утонули. Если нет возможности отправить их в лагерь, хоть бы плавать их научили, – возмущался представитель Следственного комитета.

На территории Коми с 5 августа началась четвертая летняя оздоровительная смена. В минувшее воскресенье в оздоровительный лагерь «Спутник» был отправлен 301 ребенок из Коми. В том числе дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие социальные категории. На прошлой неделе также выехали в «Артек» группы одаренных детей, а десять ребят отправились во всероссийский лагерь «Орленок» по линии Российского движения школьников.

Говоря о ситуации с летним отдыхом в Коми, Наталья Михальченкова отдельно остановилась на проблеме неорганизованных детей, так как и в регионе этим летом было четыре случая, когда дети, оставшиеся без присмотра взрослых, утонули. В целом работа по межведомственному взаимодействию организована неплохо, был проведен предварительный мониторинг летней занятости – родители предоставляли сведения, где будут их дети летом, из которого ясно, что без охвата организованным отдыхом остается большая категория детей. Министр попросила присутствующих журналистов напомнить родителям об ответственности за своих детей.

Что касается организации досуга школьников, оставшихся без присмотра взрослых, то желающие помочь их организовать из числа общественников есть. В министерство образования уже обращались люди с такими предложениями. В частности, министр поблагодарила руководителей организаций «Новая генерация» и «Полярные волки», которые предложили помощь в организации спортивных площадок для детей в августе.

– Такой открытый бесплатный формат работы с детьми очень важен. Это не организованная, но санкционированная форма занятости детей, которую надо брать на вооружение. Потому что не все родители могут себе позволить платные площадки. Кроме того, военный комиссариат и МЧС готовы предоставлять свои базы, – сообщила Наталья Михальченкова.

В то же время муниципалитеты пока не очень активны в этом вопросе. Представитель минобраза Михаил Власов рассказал, как организована работа муниципалитетов по тем базам отдыха, в отношении которых они являются ответственными субъектами. На 14 августа 1070 детей оздоравливаются в лагерях с дневным пребыванием, из них детей в трудной жизненной ситуации – 289, одаренных – 49, детей-сирот – двое и 430 – иной категории. Все лагеря имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения. А вот о создании бесплатных спортивных площадок для неорганизованных детей позаботились только в Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском районах, Сыктывкаре и Усинске. Это несмотря на то, что организация подобных площадок была поручением главы республики.

В начале августа местные лагеря отдыха посетила комиссия от уполномоченного по правам ребенка при главе Коми. Отзывы о базах самые хорошие. Очень понравилась проверяющим система организации досуга и высокий уровень оснащения пищеблоков.

– Мы их даже не сопровождали, поэтому это реальная картина, – заверил замминистра образования Максим Ганов. – А база Монди СЛПК «Орленок» вообще вызвала восторг. Уровень сервиса в этом лагере на порядок выше многих федеральных лагерей. Но окончательная оценка будет дана в акте комиссии.

Но там, где собирается много детей, не исключены проблемы. По словам Натальи Михальченковой, инциденты в детских лагерях случаются, но в основном бытового характера. Комментируя ситуацию с дракой в одном из лагерей, министр отметила, что информация об этом не скрывается, «она была размещена в соцсетях для членов межведомственной комиссии при правительстве республики, чтобы у всех было понимание, что бывает и такое, что дети дерутся».

– В результате такой драки девочка из нашей республики получила травму. Девочка – из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такое среди детей бывает, но это рабочие штатные ситуации, – считает Наталья Михальченкова.

С проверками в летние детские лагеря выезжают и сотрудники полиции. Одним из недостатков работы начальник отдела организации работы участковых и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Коми Дмитрий Пятков назвал нехватку вожатых. Кроме того, отсутствуют списки «трудных» подростков. По мнению Дмитрия Пяткова, необходимо усилить адресную профработу с подростками, требующими коррекции поведения и пристального внимания. В июне организованными были 56 процентов ребят, находящихся на учете в КПДН, в июле – 59. То есть не у дел осталось достаточно много подростков, которыми и были совершены правонарушения.

– Мне докладывали, что нехватка вожатых в июне была обусловлена тем, что студенты сдавали сессию. Со второй смены это замечание было устранено. Кроме того, мы просили усилить квалифицированную охрану на период, когда в лагерях будут дети из интернатов и «трудные» дети. Есть ли базы, где такие договоры не заключены? – поинтересовалась министр.

На это ей ответили, что круглосуточной охраны нет, но в районе лагерей всегда присутствуют полицейские, а охрана – своя, и того, что есть, достаточно.

– Судя по тому, что мне поступали жалобы о том, что даже детей как-то не пускали на территорию лагеря, неквалифицированная охрана действительно работает хорошо. Мы уделили внимание этому вопросу. Но все же договаривайтесь с МВД в ночной период организовывать квалифицированную охрану, – настоятельно рекомендовала Наталья Михальченкова.

Как прозвучало на совещании, по линии ГИБДД никаких происшествий тоже допущено не было. Было проверено 84 единицы транспортных средств, перевозящих детей. Проведено 77 мероприятий и бесед, направленных на безопасность детей на дорогах. Но, к сожалению, за семь месяцев года увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних: 92 случая против 88 в прошлом году. 103 подростка получили травмы. Это на 6,8 процента больше, чем в прошлом году. Четыре ребенка погибли, в то время как в прошлом году за весь год погибло четверо несовершеннолетних. В 32 случаях несчастья произошли по вине самих ребят, так как они были предоставлены самим себе, когда родители на работе. Рост ДТП с участием несовершеннолетних наблюдается в Воркуте, Печоре, Ухте, Сосногорске, Сысольском и Усть-Цилемском районах. Небольшое снижение есть в Сыктывкаре и Усинске. Если в прошлом году больше пострадали дети-пассажиры, то в этом году – дети-пешеходы.

Комментируя информацию ГИБДД, Наталья Михальченкова отметила, что надо усилить профилактическую работу и качество преподавания ОБЖ.

– Из 341 школы всего 140 имеют квалифицированный персонал по ОБЖ. Чтобы был хороший результат, требуются квалифицированные кадры, – подытожила министр.

Галина ГАЕВА

Фото www.parmappo.ru