Что для счастья надо?

По результатам опроса ВЦИОМ, 84 процента россиян чувствуют себя счастливыми. Эксперты объясняют это тем, что материальное положение – не единственный фактор, определяющий настроение людей. С советских времен критерии счастья достаточно сильно изменились. На ваш взгляд, что сейчас необходимо современному человеку для счастья?

Константин Боталов, предприниматель из Сыктывкара:

– Я считаю, что счастье – это не статическое состояние, а состояние человека в динамике. Его невозможно измерить в состоянии покоя. Над формулой счастья трудились многие ученые, философы, психологи, богословы. Мне нравится та, которую сформулировал наш соотечественник, физик, академик Лев Ландау: для счастья нужны три простых компонента – работа, любовь и общение с людьми.

Елена Щербина, член Общественной палаты Коми:

– Быть здоровым во всех смыслах этого объемного слова. Здравствовать физически и духовно. Счастьем можно и нужно заражаться и заражать других. Ежедневно делаю все, чтобы при словосочетании «счастливая женщина из Республики Коми» возникал образ успешной многодетной мамы, живущей в собственном благоустроенном доме с максимальными удобствами, имеющей собственный бизнес и посвящающей себя семье и детям более трех полных дней в неделю.

Счастье – это самое красивое платье для женщины. Когда женщина счастлива, она благодарит своего любимого рождением детей. Поэтому рождаемость – это прямой показатель счастливости. Да, изменилось время, и вместе с ним изменились некоторые видимые ценности, но состояние внутреннего счастья неизменно. Мир держится на счастливых людях. Человек счастлив, когда он влюблен. Поэтому определенно могу подвести итог: мы просто обязаны делать себя счастливыми через любовь. Это окупится ростом рождаемости, и градус счастья вместе с тем будет расти.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Каждый человек счастье понимает по-своему. Это состояние полной удовлетворенности, гармонии между желаниями, планами и реальностью. А для этого нужно уметь довольствоваться малым.

Галина Фоминых, пенсионерка из Сыктывкара:

– Только пара хороших книг (можно что-то из новых для меня авторов) и немного свободного времени.

Роман Богданов, общественник из Сосногорска:

– Для меня, среднестатистического гражданина, «пакет счастья» таков. Во-первых, чтобы мои родные были живы и здоровы, не болели, находились рядом долгие годы. Во-вторых, разумеется, счастливый брак, в котором с любимым человеком мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону, что предполагает общие интересы, взаимопонимание в решении многочисленных семейных проблем, быть вместе в радости и в беде. В-третьих, какое счастье без детей? Кто, как не дети, продолжат тебя, твой род, род твоей любимой женщины, твое дело. Или не твое, но выберут его по душе и будут счастливы. В-четвертых, хорошее личное здоровье. Так или иначе с самочувствием связано благополучие твое и твоей семьи. В-пятых, к сожалению, полученное образование не гарантирует карьерного роста, хорошей работы, а значит, и заработка, который приносишь в семью. Вот тут и нужна, видимо, удачливость. Однако если написанное ранее формирует личное благополучие, то фактор высокого заработка не главный в моей жизни, а только желаемый. И еще я выделил бы шестое. Человек – личность социальная. Без окружения друзей, приятелей, просто хороших людей представить себя сложно в этом мире. Когда ты можешь отдать им, если они нуждаются не только в деньгах, а в моральной поддержке, понимаешь их, разделяешь правоту, соединяя слово и дело, приходят мгновения счастья и удовлетворения. Совесть твоя чиста перед окружающими, порой совсем чужими людьми. И родными тоже. И перед державой.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

– Полагаю, для счастья необходима любовь большая, светлая и здоровье. Будет любовь, будет здоровье и счастье.

Павел Дуркин, пенсионер из Усть-Цилемского района:

– Трудно поверить, что 84 процента россиян чувствуют себя счастливыми. В настоящее время для многих главное – материальный достаток в семье. Об этом свидетельствует сама жизнь, особенно в сельской местности. Из-за недостатка средств к нормальному существованию нет возможности создать семью, рушатся имеющиеся семьи, происходит рост разводов, становится больше неполных семей. Конечно, доля духовного фактора имеется в «пакете счастья», но она невелика. Чтобы граждане государства чувствовали себя счастливыми, необходимо создавать рабочие места для молодежи. Она – наше будущее, она должна быть обеспеченной и создавать семьи, рожать детей здоровыми и в дальнейшем счастливыми.

Надежда Туркина, председатель Княжпогостской организации ветеранов:

– Однозначно на этот вопрос не ответить, потому что для каждого человека счастье свое. Для одних это дети, для других – просто иметь работу и свое жилье, чтобы было завтра что поесть и чем заплатить за коммунальные услуги, для третьих – здоровье всех родных и близких.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва» Удорского района:

– Уверенность в завтрашнем дне и справедливом общественно-политическом устройстве общества. Минимум для счастья – это жилье, приличная пенсия, бесплатное медицинское обслуживание, доступные лекарства в аптеках, умеренные цены за ЖКХ и предметы первой необходимости.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.