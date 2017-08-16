Праздник приедет в глубинку

Министерство культуры России поддержало заявку Республики Коми на приобретение многофункционального мобильного культурного центра, оборудованного современной аппаратурой, что позволит проводить культурно-массовые мероприятия в отдаленных районах. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В мае текущего года по итогам форума «Культура – национальный приоритет» председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил федеральным минфину, минкультуры и минпромторгу проработать вопрос обеспечения начиная с 2018 года сельских поселений специализированным автотранспортом (автоклубами) отечественного производства. Министерство культуры Республики Коми по поручению главы региона Сергея Гапликова приняло участие в данном конкурсном отборе. В итоге Коми стала одним из четырех пилотных регионов России, где будет реализован этот федеральный проект.

О результатах Сергею Гапликову доложил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов. Приобретение многофункционального мобильного культурного центра позволит со следующего года проводить народные праздники, фестивали, концерты на любой доступной для проезда автотранспорта территории.

В ходе рабочей встречи глава Коми дал поручение Сергею Емельянову обеспечить проведение ремонтных работ в доме культуры Микуня. О текущем состоянии здания Сергея Гапликова во время его поездки в Усть-Вымский район проинформировала заведующая филиалом городского музея истории Ксения Васильева.

– Мы подробно обсудили возможность ремонта здания Дома культуры в Микуне. С учетом готовности местных властей ставлю перед вами задачу – решить вопрос, чтобы учреждение было приведено в соответствующее состояние в 2018 году, – поручил глава Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru