Пожарные помогли ветерану труда

В рамках Года добрых дел, объявленного в республике главой региона Сергеем Гапликовым, работники пожарной части №122 противопожарной службы Республики Коми помогли сложить дрова восьмидесятилетнему ветерану труда, своему бывшему коллеге из поселка Жешарт – Серафиме Сухаревой.

Она проработала диспетчером в жешартской пожарной части с 1974 по 1995 год. Ее муж также не один год отработал в пожарной охране. Местные огнеборцы не забывают бывшую коллегу и всегда помогают в случае необходимости.

Бабушке привезли пять машин дров. В свободное от работы время пожарные убрали с улицы колотые дрова и сложили их в поленницы. Вшестером огнеборцы справились с задачей всего за три часа.

Как сообщил заместитель начальника пожарной части №122 Василий Минин, пожарные всегда готовы прийти на помощь ветеранам: вскопать огород, сделать мелкий ремонт или сложить дрова.

Артур АРТЕЕВ

Фото Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми