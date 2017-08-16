Встречное движение

В рамках программы соцпартнерства правительства Коми и «Газпрома», утвержденной главой региона Сергеем Гапликовым и Алексеем Миллером, отремонтирован участок дороги Сыктывкар – Ухта

В этом году на ремонт и капитальный ремонт дорог в Республике Коми выделено почти в два раза больше средств, чем в прошлом, – 1,840 миллиарда рублей. Часть из этих средств (708 миллионов рублей) выделяют газовики на дороги, которые используются при строительстве газопровода Ухта – Торжок в Ухтинском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

Документ скрепили подписями глава Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Во вторник в рамках социально-партнерской программы дорожники сдали «под ключ» очередной участок дороги Сыктывкар – Ухта протяженностью двадцать два километра. Теперь трасса от административной столицы региона до индустриальной стала практически идеальной.

На ремонт участка дороги Сыктывкар – Ухта с 295-го по 317-й километр потратили 185 миллионов рублей. Газпромовские деньги осваивал подрядчик «Темпдорстрой». Представители подрядной организации отчитывались при приемке этих двадцати двух километров перед Управлением автомобильных дорог Республики Коми. Эксперты ведомства выезжали на осмотр дороги вместе с журналистами. Особых нареканий дорожное полотно не вызвало, однако, как отметил главный эксперт отдела эксплуатации Дмитрий Багин, общаясь с представителями СМИ, есть небольшие замечания к строителям, оставившим после себя много мусора.

– Мусор они обещали вывезти сегодня же, а в целом мы довольны. Все лабораторные пробы покрытие прошло успешно. Обычно берется керн, испытывается на прочность и на то, подходит ли он именно под эту категорию дороги, а также проверяется, как будет вести себя асфальт при эксплуатации, – рассказал эксперт.

Заместитель генерального директора строительно-промышленной компании «Темпдорстрой» Григорий Саврасов отметил, что на участке провели фрезерование, укрепили обочины и усилили слой износа асфальта. Теперь, по его словам, даже при активной эксплуатации (по дороге будут регулярно курсировать грузовики «Газпрома» с техникой и стройматериалами) дорога прослужит не менее пятнадцати лет.

– Мы выполнили работы примерно за полтора месяца. Активное движение автотранспорта и погодные условия, конечно, добавляли хлопот, но мы уложились в сроки. Гарантийный срок – пять лет, – пояснил Григорий Саврасов.

Руководитель Управления автомобильных дорог Республики Коми Валерий Пронин, осматривая дорогу, остался доволен. Он отметил, что в рамках соглашения с газовиками на всех объектах проблем нет, работы ведутся в соответствии с графиком.

– Проблема только в погодных условиях, поэтому порой приходится делать технологические перерывы, но тем не менее работу подрядчики ведут в полуторасменном, а то и в двухсменном режиме. Сомнений нет, что работы выполнят строго по графику. В начале года республика подписала соглашение с «Газпромом», и определена сумма в размере 708 миллионов рублей, которую «Газпром» направляет на восстановление тех участков дороги, которые задействуют при строительстве газопровода Ухта – Торжок (вторая нитка). Мы находимся на участке дороги Сыктывкар – Ухта, который сегодня вводим в эксплуатацию, здесь отремонтировано покрытие и укреплены обочины, – сказал Валерий Пронин.

По соглашению основные работы сейчас ведутся в Княжпогостском и Усть-Вымском районах. В 2017 году освоят 585 миллионов рублей. На 2018 год определено порядка 135 миллионов, в основном это объекты в Усть-Вымском районе: подъезд к Микуню, дорога Айкино – Кослан в районе путепровода через железную дорогу и мост через реку Иоссер на дороге Сыктывкар – Ухта.

Остановленный на трассе водитель Сергей Мальцев, следовавший из Сыктывкара в Ухту, с улыбкой отметил, что дорога теперь стала такой, что ехать одно удовольствие:

– У меня стаж вождения с 1984 года. Судите сами, много дорог повидал, а по такой ехать просто приятно.

Ярослав СЕВРУК

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