Коммуну «сдадут» ко Дню республики

Главную улицу столицы приводят в порядок

В минувшую среду мэр Сыктывкара Валерий Козлов проинспектировал ход ремонтных работ по центральной улице города – Коммунистической.

В этом году впервые за долгое время из бюджета города были выделены деньги на ремонт пешеходной части улиц. Обычно же средств едва хватает на автодороги и дворы. Как рассказал Валерий Козлов журналистам, деньги в сумме почти 15 миллионов рублей на асфальтирование и 888 тысяч рублей на брусчатку удалось изыскать за счет корректировки плановых цифр бюджета. По ряду контрактов, начиная от приобретения мебели в детсады и заканчивая большими строительными работами, удалось сэкономить.

– По закону № 44-ФЗ цена ведь всегда бывает ниже объявленной. К примеру, у нас была хорошая экономия по сносу ветхих и аварийных домов, когда цена контракта была более миллиона, а победитель конкурса согласился выполнить работы за 420 тысяч рублей. Вот так за счет экономии по всем статьям удалось выделить средства, – пояснил мэр.

В целом выполненными работами градоначальник остался доволен, по его словам, процентов на 95. Конечно, не все сразу шло гладко, были и огрехи в работе, которые подрядчик – ООО «Дор-Инвест» – устранил за собственный счет, понимая, что это центральная улица столицы региона. Сейчас большая часть запланированных объемов работ уже выполнена. Это участки улиц от Театральной площади и здания пед-института до поликлиники №3. На Театральной площади уложили брусчатку, немного ее расширили. Планируется еще заменить ограду вокруг клумб возле памятника Ивану Куратову, но делать это будут уже после того, как уберут высаженные там цветы. Вокруг постамента будут уложены гранитные плитки.

Асфальтовым покрытием улиц мэр тоже остался доволен, правда, поручил затереть грубые и ощущаемые под ногой швы в тех местах, где положены асфальтовые заплатки. Подрядчикам осталось доделать только площадку возле входа в поликлинику, уложить бордюрный камень и покрасить ограды вдоль пешеходной части. Также пока не уложены тактильные плитки на пешеходных переходах для маломобильных групп населения и не установлены сигнальные столбики. Поскольку тактильную плитку приходится заказывать за пределами региона, она будет доставлена чуть позже. Срок окончания контракта – 30 августа, но подрядчик обязуется закончить работы ко Дню республики.

У журналистов возник вопрос, будут ли приводиться в единый вид участки улицы, уложенные сегодня разномастной брусчаткой. Как объяснил Валерий Козлов, такое многообразие – результат того, что многие объекты, выложенные брусчаткой, приводились в порядок силами спонсоров, привлекались организации и торговые центры, которые располагаются на улице Коммунистической. Каждый делал так, как мог, поэтому везде разный цвет и форма плитки. Мэр пообещал, что замена брусчатки – это этап работы, которая будет продолжена в последующие годы.

– Теперь у нас подход будет один – это муниципальные контракты и единый стиль оформления, единое покрытие. Это будут полностью бюджетные деньги и бюджетный контроль со всеми гарантийными сроками и юридическими обязательствами подрядчиков, – заверил Валерий Козлов.

По планам городской администрации в перспективе вся улица Коммунистическая до улицы Первомайской будет приведена в одинаковый вид – от покрытия дороги, бордюрных камней и до оград.

– Что будет в исторической части города – от улицы Первомайской до Советской, это пока предмет публичной дискуссии. Наш главный архитектор Владимир Рунг и ряд специалистов говорят, что брусчатка или еще лучше гранитная брусчатка в исторической части города более уместна, чем асфальт. Поэтому будем думать и рассматривать варианты, – рассказал градоначальник.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА