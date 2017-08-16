Подключение к газовым сетям должно быть доступным

По итогам рабочей поездки в Усть-Вымский район глава Республики Коми поручил региональным минстрою и минимущества принять системные меры для решения вопросов, касающихся льготного подключения к газу новых потребителей.

В качестве примера Сергей Гапликов привел ситуацию в Усть-Вымском районе, где сегодня имеются пять муниципальных объектов газоснабжения: разводящие газопроводы в селах Айкино, Усть-Вымь, Гам, поселках Казлук и Студенец. Они построены в рамках исполнения обязательств муниципалитета по газификации населения. Однако потребители не могут воспользоваться правом льготного подключения, поскольку в соответствии с правилами технологического присоединения подключение потребителей по фиксированным тарифам возможно только к сетям газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании (например, аренда) сетью газораспределения.

Как доложил министр имущественных и земельных отношений республики Александр Сажин, ситуация характерна не только для Усть-Вымского района. В настоящее время в собственности муниципалитетов Республики Коми находится порядка 200 подобных объектов газоснабжения.

Глава Коми поручил минимущества совместно с минстроем региона вынести вопрос на рабочую встречу с участием руководства АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

– От решения вопроса зависит доступность подключения новых потребителей к газовым сетям. При этом все действия должны основываться на безусловном соблюдении мер безопасности при эксплуатации газопроводов. Эту тему мы обсуждали и с руководством «Газпрома» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между республикой и компанией. Наш общий приоритет – надежность и доступность обеспечения газом жителей, – отметил Сергей Гапликов.

Пресс-служба главы Республики Коми