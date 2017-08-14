Иван Кулаков и Александр Некрасов – новые почетные граждане Коми

Глава республики утвердил кандидатуры для присвоения высшего почетного звания Коми «Почетный гражданин». В 2017 году звание присвоено видному государственному деятелю Ивану Кулакову (посмертно) и ветерану народного образования Александру Некрасову. Соответствующий указ Сергей Гапликов подписал 10 августа.

Напомним, сначала кандидатуры на присуждение высшего почетного звания Коми представляют главы администраций городов и районов, а также Общественная палата республики, затем проводится народное голосование, по итогам которого Госсовет предлагает на утверждение главе региона самых достойных, а само награждение приурочивается к проведению мероприятий, посвященных Дню республики.

В этом году на первые позиции в народном голосовании вышел видный политический и общественный деятель Иван Егорович Кулаков (20 февраля 1944 года – 28 ноября 2005 года). Сын высланных из Воронежской области крестьян-лишенцев родился в поселке Ичет-Ди Троицко-Печорского района. В мартирологе «Покаяние», у истоков которого стоял Иван Кулаков, в биограммах многих граждан России, родившихся в 1930-1940-е годы, значится, что они были осуждены задолго до своего рождения. Он был из таких осужденных. После службы в армии учился в техникуме, окончил институт, поступил на работу в «Печорстрой». Был приглашен в Печорский горком партии, затем в горисполком. На всех должностях и постах Кулакова выделяла одна замечательная особенность: он умел слушать, слышать и понимать собеседника. Потому что всегда помнил свою суровую родину, где в те годы можно было выжить, только поддерживая друг друга. В 1992 году занял пост заместителя председателя Верховного Совета Республики Коми, с 2003-го и до своей смерти руководил республиканским парламентом.

Достойным высшего почетного звания региона жители республики считают и поэта, прозаика, краеведа, заслуженного учителя Коми АССР Александра Ивановича Некрасова (родился 30 июля 1931 года). Он более 39 лет проработал в отрасли народного образования, из них 27 лет в должности директора Гамской средней школы Усть-Вымского района. Неоднократно избирался депутатом сельского совета, был делегатом десяти съездов коми народа, является членом совета Общества изучения Коми края.

Поэтические и прозаические произведения Александра Некрасова посвящены преимущественно родному краю, опубликованы отдельными изданиями. На его стихи написано около двадцати песен.

В настоящее время поэт ведет большую работу по изучению истории народного образования, аграрной истории Коми края XX века. На основе собранных документальных материалов он подготовил и издал три книги «Таланты были, есть и будут» (Сыктывкар, 2001), «Они ковали победу» (Сыктывкар, 2010), «Детство, опаленное войной» (Сыктывкар, 2015).

Лина ПЕРОВА