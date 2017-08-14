Елена Ермолина освобождена от должности министра

В минувшую пятницу Елена Ермолина была освобождена от должности министра национальной политики Коми. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Гапликов.

Елена Ермолина в ближайшее время займет кресло заместителя руководителя администрации Ухты и будет заниматься вопросами внутренней политики города.

Временно министерством национальной политики Коми руководит заместитель министра Вячеслав Попов. Как стало известно «Республике», на свой прежний пост, скорее всего, вернется экс-министр национальной политики региона и бывший руководитель республиканского Дома дружбы народов Галина Габушева. С начала года она работала в Ленинградской области заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В беседе с корреспондентом «Республики» Галина Габушева не стала комментировать свое возможное новое назначение, но сообщила, что сейчас она уже в Сыктывкаре и с работы в правительстве Ленобласти уволилась.

По данным «Республики», назначение Елены Ермолиной на пост заместителя мэра Ухты говорит о тактическом начале кадровой перестройки в органах исполнительной власти региона в режим предвыборной кампании президента страны. Как отмечают собеседники издания, на новом посту Елене Ермолиной пригодится полученный опыт и связи с общественными и национальными структурами республики. Между тем стоящие задачи непростые. Ухта – вторая столица Коми, центр ее экономической жизни. И вместе с тем имеет ряд серьезных конфликтных ситуаций (зон). Назначение Ермолиной на пост заместителя Османова усиливает позиции ухтинского мэра и открывает хорошие перспективы для проведения президентской кампании в этом городе.

Артур АРТЕЕВ

Фото rkomi.ru