Огонь не допустили к людям

К началу августа в республике зарегистрировано 180 природных пожаров, что на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (207 пожаров). Ущерб от пожаров составил более 5 миллионов рублей (в прошлом году – более 18 миллионов рублей). Такие данные были озвучены на заседании Комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Константин Сухарев, наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано на территориях Печоры, Инты, Усинска, Троицко-Печорска, Ижемского, Княжпогостского, Усть-Цилемского районов. Случаев перехода природных пожаров на территории населенных пунктов не допущено, хотя существовала угроза переброски огня на семь населенных пунктов – в Печорском, Усинском, Вуктыльском и Княжпогостском районах.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются грозовые разряды (117 пожаров) и неосторожное обращение с огнем (56 пожаров).

В мае 2017 года органами государственного пожарного надзора проведены проверки всех населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, – таковых в Коми 200. По результатам проверок выявлено 392 нарушения требований пожарной безопасности в 138 населенных пунктах, составлено 57 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, направлено 86 информаций о противопожарном состоянии населенных пунктов в органы прокуратуры и местного самоуправления. Нарушения, выявленные в 2017 году, полностью устранены только в 21 населенном пункте из 138.

Степень готовности населенных пунктов Республики Коми, подверженных угрозе лесных пожаров, к началу летнего пожароопасного сезона составила 91 процент. Но уже к 1 августа степень готовности выросла до 93,1 процента. Готовность населенных пунктов в городских округах Ухты и Усинска, а также Усть-Вымского района к наступлению огненной стихии вообще доведена до 100 процентов. Недостаточную степень готовности по состоянию на 1 августа имели населенные пункты Усть-Цилемского (81 процент) и Сосногорского (87 процентов) районов.

Как подчеркнул Константин Сухарев, наибольшее количество пожаров происходит именно в муниципальных образованиях, имеющих на своих территориях населенные пункты с низким процентом устранения выявленных нарушений. Но при этом, как отметил представитель МЧС, появилась тенденция, когда руководители некоторых органов местного самоуправления, вместо того чтобы выполнить противопожарные мероприятия, обжалуют предписания надзорных органов, пытаясь добиться их отмены по формальным признакам. В том же Сосногорском районе обжалуются предписания по 12 населенным пунктам.

– Печальные случаи природных пожаров, уничтожившие целые населенные пункты в Сибири и Дальнем Востоке, не учат наших руководителей, которые продолжают халатно относиться к вопросу обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. Предупреждаю всех, что к лицам, не устраняющим нарушения, будет применен комплекс всевозможных мер, в том числе понуждение к исполнению через органы прокуратуры, – предупредил Константин Сухарев.

Людмила ВЛАСОВА