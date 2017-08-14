Визит в Деповской

Глава Коми Сергей Гапликов по сигналу жительницы Микуня осмотрел дороги Деповского поселка. Увиденное ему не понравилось, и он поручил местным властям найти варианты решения проблемы.

Елена Новикова сама не живет в Деповском поселке, с которого начинался город Микунь, но часто приходит сюда к своим родителям. Дороги здесь в последние годы оставляют желать лучшего. Однажды, навещая родню, женщина решила сходить в магазин за продуктами, но путь к торговой точке преградила такая лужа, что жительница Микуня вернулась домой и в сердцах взялась писать комментарии в интернет-СМИ по поводу состояния дорог. Сергей Гапликов на комментарии отреагировал и в ходе рабочей поездки в Усть-Вымский район заглянул в поселок и пообщался с местными жителями, которые посетовали, что в плохом состоянии здесь и дворы, которые постоянно затоплены, а также пожаловались на несвоевременный вывоз мусора и другие коммунальные проблемы.

– Здесь в некоторых домах кровля такая, что в квартирах во время каждого дождя льет, ведра уже не убирают. Потолки провисли, вот-вот рухнут, – рассказала одна из местных жительниц.

– А у нас содержимое выгребной ямы откачивали в последний раз в 2015 году, – поведала другая женщина. – В управляющую компанию чуть ли не каждый день захожу, только и слышу: «На следующей неделе». Зимой дороги не чистят, колонки с водой постоянно льдом заросшие. Деповской заброшен, как будто забыли про нас.

По мнению руководителя районной администрации Василия Лютоева, капитальный ремонт на улицах Деповского сейчас делать нецелесообразно: практически весь здешний жилфонд ветхий, часть его уже расселили, часть планируется расселить в рамках следующей «аварийной» программы. После чего эту территорию отдадут под частную застройку, вот тогда уже и будет смысл приводить в порядок дорожную и прочую инфраструктуру, после того, как Деповской очистят от развалюх. Глава Коми счел, что это не лучший вариант, люди, которые сейчас живут в Деповском, не должны страдать, и уж если асфальтировать поселковые дороги смысла нет, то нужно хотя бы пригнать пару грузовиков с щебнем и засыпать ямы. Кроме того, необходимо очистить Деповской от мусора и сточные ямы в туалетах тоже выкачивать чаще – это в рамках обслуживания жилфонда нужно делать обязательно.

Также Сергей Гапликов заявил, что информация в социальных сетях и СМИ должна быть поводом к действию для местных властей, на такие заметки и комментарии нужно оперативно реагировать. Василий Лютоев предложил провести совместную встречу с жителями и руководством города и рассчитать фронт необходимых работ, решить, каким образом лучше разобраться с той или иной проблемой.

Анна ПОТЕХИНА