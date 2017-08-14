Историк Игорь Жеребцов: «Коми народ возник в результате перемены климата»

Лето в этом году выдалось на удивление холодным и дождливым. Ученые и синоптики ищут причину этого то в глобальном потеплении, то в малом ледниковом периоде. В любом случае с климатом страны, да и планеты в целом происходят какие-то изменения. Он неоднократно менялся и раньше – Черное море в античности и в средние века несколько раз полностью покрывалось льдом. Изменение климата влияет и на историю. Люди уходят из некомфортных холодных и засушливых мест, ищут более благоприятную среду обитания. Порой из-за погоды даже формируются новые народы и исчезают старые. К чему приводили изменения климата, «Республике» рассказал доктор исторических наук, директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Игорь Жеребцов.

– Когда были зафиксированы самые холодные годы?

– Это ледниковые периоды, о которых все слышали еще в школе. Одно из наступлений ледника началось примерно 75 тысяч лет назад. Льды постепенно надвигались, покрывая землю. Гибли растения, на юг улетали птицы, уходили звери. Не выдержали и люди. Им тоже пришлось оставить территорию нашей республики на много тысяч лет. Затем лед на время отступил, но примерно 22 тысячи лет назад вернулся, и наступил последний ледниковый период. Постепенно, год за годом, век за веком, он превратил берега Печоры и Вычегды в безжизненную ледяную пустыню – на четыре тысячелетия.

С тех пор таких оледенений, к счастью, не случалось. Хотя, может быть, все еще впереди? Но внутри самих теплых и холодных периодов тоже время от времени происходят изменения климата. Может, не столь радикальные, но тоже заметные. Например, примерно c XIV до XVIII – начала XIX столетия был «малый ледниковый период». Пик холодов пришелся на вторую половину XVI-XVII веков. Не нужно думать, что в те времена на севере зимой и летом лежал снег, реки постоянно были подо льдом и жители даже в июле не могли без шубы и валенок выйти на улицу. Дело не в этом. Сама по себе среднегодовая температура понизилась лишь на несколько градусов. Казалось бы, мелочь. Однако, например, даже незначительное снижение температуры воды негативно влияет на популяции речных рыб, многие виды которых вообще не размножаются, если вода не достигает определенной температуры. И наоборот, повышение температуры воды в большинстве случаев и продолжительности теплого периода способствуют быстрому росту рыбы. А для северных народов от количества рыбы в реках нередко зависела жизнь.

Но главное, что похолодание климата сопровождалось резким ростом количества экстремальных природных явлений. Частыми явлениями были различные стихийные бедствия – ранние заморозки, засухи или чрезмерно обильные дожди и град. Представьте себе, что было с хозяйством коми крестьянина начала и середины XVII века, когда подобные природные безобразия происходили ежегодно. А ведь к этому следует добавить рост болезней растений, ибо они также зависят от климатических перемен. Да и на животноводство состояние климата также воздействует.

– Наверное, были и более теплые годы на севере?

– Представляю, как удивились бы сыктывкарцы, выйдя на улицу и обнаружив зеленеющие пальмы и прогуливающихся слонов и бегемотов – курорт, да и только. Примерно такую картину можно было бы наблюдать несколько сотен тысяч лет назад. Даже на побережье нынешнего Северного Ледовитого океана, который тогда не был ледовитым, шумели лиственные леса, и человек мог бы наслаждаться пением птиц, поедая сорванные с дерева бананы, − но людей тогда здесь не было. Они появились на севере многие тысячи лет спустя, когда похолодание уже до неузнаваемости изменило растительный и животный мир, острова Северного Ледовитого океана перестали быть «курортной зоной», а сам океан начал потихоньку превращаться действительно в ледовитый.

Довольно теплый климат на севере был 40-25 тысяч лет назад. Именно тогда на оттаявшую ото льда северную землю ступили люди из центра России, а возможно, и из более дальних краев – Центральной Европы, следовавшие за мамонтами, шерстистыми носорогами, северными оленями, овцебыками, дикими лошадьми и другими животными, привлеченными открывшимися перед ними пастбищами.

Еще один теплый период приходится на среднекаменный век – мезолит, который начался на севере примерно десять тысяч лет назад. Тогда климат стал заметно теплее по сравнению с прошедшими временами; средняя температура воздуха была даже выше, чем сегодня. Именно тогда и начал формироваться привычный нам растительный и животный мир. Если бы человек владел письменностью тысячи лет назад, то, быть может, сегодня из какой-нибудь надписи на камне или на бивне мамонта мы смогли бы узнать что-нибудь весьма любопытное. Хотя как, собственно, очевидцу описать изменения климата? Они ведь происходят не единовременно, и это не смена дня ночью и даже не зимы летом. Изменения накапливаются десятилетиями и веками.

Современные научные методы позволяют выявить, на какие периоды приходились потепления, на какие – похолодания. В первую очередь это, конечно, сфера влияния ученых-естественников. А мы, историки, можем сопоставить наработки климатологов с сообщениями различных письменных источников, обратить внимание на частоту фиксаций тех или иных природных явлений и связать ее с климатическими изменениями.

– А как изменения погоды повлияли на живущий здесь народ?

– В древности климат, собственно, и определял, жить ли человеку на севере или нет. Если ледяной панцирь, многометровым слоем сковывавший землю, таял, то на север ступала нога человека. Если вновь приходило царство льда, то люди покидали обжитые места и переселялись далеко на юг.

В VIII-IX веках нашей эры наступил весьма теплый период, продолжавшийся примерно до XIII века. Ледовые условия в Северной Атлантике стали благоприятными для плавания викингов, что и позволило им предпринимать свои походы. Когда климат стал холоднее, плавать по морю стало труднее и опаснее, и путешествия скандинавов в Биармию и в Америку прекратились.

Тогда же потеплевший климат привлек на север и славян. Ученые полагают, что в X веке новгородцы вышли на берег Русской Арктики. Известны походы новгородцев в XI-XII веках к «Железным воротам», под которыми, согласно одной из версий, имеются в виду Карские Ворота – пролив между островами Вайгач и Новая Земля. Но главное, что потепление климата сделало северные просторы более привлекательными для русских земледельцев, которые в довольно сжатые сроки освоили обширные пространства от Приладожья до Мезени, и финно-угорское население Подвинья было ассимилировано.

Такая же судьба вполне могла ожидать карелов и коми. Однако ситуацию спасло похолодание. Ухудшение климата в XVI-XVII веках сделало их земли со скудными северными почвами уже не столь привлекательными для русских земледельцев, как в предшествовавшие столетия. Поэтому когда под ударами «государевых ратей» пали Казанское, Астраханское и Сибирское ханства и перед русскими крестьянами открылись просторы Поволжья, Приуралья, Сибири, то тысячи переселенцев устремились на эти новые территории. В последней четверти XVII века в Сибири насчитывалось около 130 тысяч переселенцев из Европейской России, примерно две трети которых проживали в самом западном Тобольском регионе, по соседству с Коми краем. Что было бы с коми народом, если хотя бы четверть от этого числа поселилась в нашем крае, где тогда насчитывалось всего около шестнадцати тысяч человек местного коми населения?

Самым жестоким образом похолодание климата сказывалось, естественно, на крестьянстве. В начале XVII века голодало едва ли не все Русское государство – от севера до юга. В разных частях страны летописи полнились записями о том, что в 1601 году в июле ударивший внезапно мороз погубил все посевы, и на следующий год летом тоже случился «зело (очень) великий» мороз, оставивший жителей без хлеба, и был голод великий по всей земле три года подряд, и от того голода умерло множество людей, а иные, пытаясь спастись от неминуемой погибели, ели собачатину и даже трупы умерших. Жившие в Усть-Выми монахи тоже записали в Вычегодско-Вымской летописи о «великом голоде» и многих людях, умерших в те годы в Коми крае. Впрочем, жителям более южных стран в тот период тоже приходилось не лучше.

– Меняется ли население территорий в зависимости от погоды?

– Сегодня человек ищет, как правило, не тепло, а «теплое местечко», ибо климат и уровень развития экономики ему это позволяют. А вот в старину, когда жизнь человека гораздо больше зависела от природных условий и погоды, все было иначе. Великое переселение народов середины первого тысячелетия нашей эры было вызвано не чем иным, как климатическими изменениями. Ставший засушливым климат привел к тому, что растительность стала высыхать, лесостепи превращались в степи, степи – в пустыни. Кочевники, лишавшиеся пастбищ, вынуждены были двигаться вслед за отступавшими к северу степями, тесня жившие там народы. И даже на территорию нынешней Коми республики в V-VI веках вторглись группы кочевников-скотоводов, добравшиеся сюда, возможно, из степей Южного Зауралья. Они были немногочисленны и постепенно перемешались с коренными обитателями края. О пребывании кочевников-южан на берегах Сысолы, Выми и Нившеры напоминают их захоронения в виде курганов.

Да и само рождение коми народа, в сущности, стало результатом климатических изменений. Потеплевший климат рубежа первого и второго тысячелетий нашей эры сделал север более пригодным для обитателей Прикамья, которые постепенно начали переселяться с юга на север – берега Вычегды, Сысолы, Лузы, Вашки, взаимодействуя с местными жителями. Местные и пришлые народы оказались родственны между собой, и результатом их взаимодействия стало формирование коми народа.

– Наверное, в зависимости от климата меняется и род деятельности населения?

– Тысячу лет назад род деятельности человека и в самом деле тесно был связан с климатом. Не случайно жители Европейского Северо-Востока стали развивать земледелие и животноводство именно на рубеже тысячелетий, во время потепления. Что касается последних полутора столетий, то в это время занятия населения зависели не от изменений климата, а от политических изменений. Во второй половине XIX века местное население занималось главным образом крестьянским трудом, но некоторые российские правительственные чины при этом полагали, что «так как на севере постоянно льды и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы немыслимы, то… необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства», а идеи об ускоренном развитии и освоении севера «могут проводить только помешанные». А в середине ХХ столетия – хотя теплее, в общем, не стало – другие правители переселили на север несколько сотен тысяч человек, которые стали трудиться в промышленности. Местные жители при этом в значительной мере продолжали крестьянствовать, и относительно успешно. А вообще же перемены климата к худшему могут привести к тому, что люди оказываются не в силах прокормить себя с помощью прежних занятий и ищут новые.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА