Грант на подготовку востребованных специалистов

Коми выиграла грантовый конкурс Минобрнауки России на создание новых образовательных программ. В 2018 году республика получит федеральную субсидию – 14,9 миллиона рублей на разработку и распространение в вузах и ссузах региона новых образовательных технологий, а также форм организации образовательного процесса, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Напомним, в мае текущего года состоялась рабочая встреча Сергея Гапликова и министра образования и науки России Ольги Васильевой, по итогам которой глава республики поручил профильному министерству активнее участвовать в федеральных конкурсах.

Грантовый конкурс был организован в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»)». По этому проекту к 2020 году каждый третий выпускник ссуза в рамках внедрения новой системы подготовки кадров будет проходить государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Также планируется открытие на базе профессиональных образовательных организаций пяти центров компетенций. Кроме того, каждая вторая профессиональная образовательная организация будет готовить специалистов по рабочим профессиям и специальностям, входящим в топ-50 наиболее востребованных и престижных направлений подготовки.

Список 50 наиболее перспективных на рынке труда профессий, которые требуют среднего профессионального образования, составлен Минтрудом России совместно с Министерством образования и науки, Агентством стратегических инициатив, советами по профессиональным квалификациям Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, объединениями профсоюзов и работодателей, органами власти, образовательными организациями.

Цель приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»)» – создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Основные направления реализации – внедрение нового содержания и технологий обучения, подготовка новых кадров для системы среднего профессионального образования, поддержка и развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Лина ПЕРОВА