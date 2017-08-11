В Коми открылась «Северная волна»

10 августа в Микуне открылся спортивный центр с бассейном «Северная волна». В честь этого события в городе устроили настоящий праздник, на который приехали члены правительства Коми во главе с Сергеем Гапликовым, а также сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта». В рамках социального партнерства с этой компанией и был построен спортивный объект.

День выдался солнечным и очень теплым, так что среди людей, собравшихся перед новым зданием, гуляла шутка о том, что сейчас неплохо было бы оценить лично, какова вода в бассейне. Впрочем, это было вряд ли возможно – в честь открытия устроили водное шоу с лучшими юными пловцами и пловчихами сыктывкарской спортивной школы «Орбита», которые демонстрировали на шести дорожках бассейна разные стили, выступая при этом синхронно.

Сама церемония открытия спортивного объекта сопровождалась боем барабанов, песнями, гостей угощали пышным караваем. Сергей Гапликов, выступая с приветственной речью, поблагодарил гендиректора «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, который, по его словам, «приложил немало личных усилий, чтобы появилась эта жемчужина Микуня». При этом руководитель региона выразил уверенность, что, занимаясь в таком замечательном бассейне, можно добиться высоких спортивных результатов.

Александр Гайворонский в свою очередь вспомнил пословицу «Дела громче слов», и нынешнее открытие спорткомплекса это выражение в очередной раз подтверждает, он отметил важную роль правительства Коми в строительстве «Северной волны».

Руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев, вручивший символический ключ от объекта руководству «Северной волны», сравнил спортивный центр с большим красивым кораблем, который наконец спустили на воду.

Как рассказал журналистам министр спорта Коми Николай Бережной, в скором времени бассейн ждут тестовые испытания, после чего в нем будут проводиться соревнования республиканского уровня. В Микуне уже организована ДЮСШ по плаванию, на занятия будут привозить спортсменов из других населенных пунктов района.

Бассейн «Северной волны» состоит из двух отдельных чаш – малой 12 на 6 метров, и большой – 25 на 11 метров с шестью дорожками, в спорткомплекс входят и два больших тренажерных зала. Кроме того, в скором времени планируется пристроить универсальный зал для игровых видов спорта размерами 42 на 42 метра – все технические и обслуживающие помещения уже готовы.

Строить «Северную волну» начали в 2015 году, сметная стоимость возведения спортцентра (вместе с универсальным залом) – 341,3 миллиона рублей, из них 250 миллионов выделили газовики, 26,5 миллиона – из бюджета республики, 34,2 миллиона – из муниципальной казны.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА